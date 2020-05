Twee jaar na Parijs-Roubaix laat Stefan Küng metalen plaat verwijderen maandag 11 mei 2020 om 10:20

Stefan Küng moet de komende dagen zijn fiets even laten staan. De Zwitser heeft namelijk een metalen plaat laten verwijderen, die twee jaar geleden was aangebracht bij een kaakoperatie na een valpartij in Parijs-Roubaix.

Twee jaar geleden kwam Küng nog voor de eerste kasseistrook van Parijs-Roubaix ten val en daarbij brak hij zijn kaak. De Zwitser moest onder het mes, waarbij een metalen plaatje werd aangebracht, en stond bijna zeven weken aan de kant. Nu de hervatting van de competitie nog enige tijd op zich laat wachten vanwege de coronapandemie, besloot hij van de gelegenheid gebruik te maken om het plaatje te laten verwijderen.

“Er gloort licht aan de horizon. De nieuwe UCI-kalender is aangekondigd, dus we weten wat de belangrijke data van het seizoen 2020 (hopelijk) zullen zijn”, schrijft de Groupama-FDJ-renner op zijn social media. “Ik neem nu een korte pauze, want ik heb een metalen plaat laten weghalen van een valpartij in Parijs-Roubaix twee jaar geleden. Dus binnenkort begin ik op te bouwen, zodat ik klaar ben als de wedstrijden weer beginnen.”