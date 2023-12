donderdag 7 december 2023 om 13:36

Twee Belgen maken deel uit van nieuwe opleidingsploeg UAE Emirates

UAE Emirates presenteerde donderdag niet alleen zijn selectie voor de WorldTour-ploeg, maar ook de elf renners die in 2024 deel zullen uitmaken van de gloednieuwe continentale opleidingsformatie. Duarte Marivoet en Gibbe Staes zorgen voor de Belgische inbreng.

UAE Team Emirates heeft vanaf 2024 een eigen continentalteam. ‘UAE Team Emirates Gen Z’, zoals de ploeg gaat heten, mikt op een kern met renners onder de twintig jaar en zal de belangrijkste wedstrijden in het beloftencircuit rijden. Het ‘Gen Z’-team zal dezelfde middelen ter beschikking krijgen als het WorldTeam. Van materiaal tot coaching en van voeding tot andere geavanceerde ondersteuningsstructuur.

De selectie voor 2024 bestaat uit elf jonge en talentvolle renners. Het gaat dus om de Belgen Marivoet en Staes, de Amerikaan Owen Cole, de Italiaan Luca Glaimi, de Slovenen Gal Glivar en Anze Rabvar, de Colombiaan Johnatan Guatibonza, de Spanjaard Pablo Torres en Abdulla Alhammadi, Mohammad Almutaiwei en Abdulla Jasim uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Duarte Marivoet en Gal Glivar zijn wellicht de bekendste namen. De 18-jarige Belg staat te boek als een beloftevolle hard/tijdrijder. Zo werd hij dit jaar Belgisch tijdritkampioen bij de junioren en zevende op het WK tijdrijden in het Schotse Stirling. De drie jaar oudere Glivar is een sterke allrounder. Dat liet hij afgelopen seizoen zien met eindwinst in de Orlen Nations Grand Prix, maar hij werd tussen de profs ook al knap vijfde in de CRO Race.

Twee bekende ploegleiders

José Antonio ‘Matxin’ Fernández zal – net als bij het WorldTeam – sportief manager van de opleidingsploeg zijn. Jan Polanc en Yousif Mirza zullen dan weer opereren als ploegleiders. Polanc (31) zette onlangs vanwege hartproblemen een punt achter zijn wielercarrière, terwijl Mirza (35) tot eind 2022 nog reed voor de hoofdmacht van UAE Emirates.