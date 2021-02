Turks wielerseizoen begonnen met Italiaans en Wit-Russisch succes

Dit weekend zijn ook in Turkije twee UCI-koersen verreden. Zaterdag stond aan de zuidkust de Grand Prix Alanya op het programma en zondag de Grand Prix Gazipaşa. Beide wedstrijden staan op de kalender in de UCI 1.2-categorie.

Davide Gabburo kwam als winnaar uit de bus in de GP Alanya. De 27-jarige Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè kwam solo over de finish, drie seconden voor de Zwitser Filippo Colombo. Op een kleine minuut achterstand zorgde Alessandro Tonelli voor twee Bardiani-renners op het podium.

Gabburo kwam vorig jaar nog uit voor Androni Giocattoli-Sidermec. Het is voor hem de eerste UCI-overwinning uit zijn carrière.

GP Gazipaşa

Zondag in de GP Gazipaşa ging de overwinning naar Raman Tsishkou uit Wit-Rusland. De 26-jarige coureur komt uit voor BelAZ, de nieuwe ploeg waar Vasil Kiryienka sinds dit seizoen ploegleider is. De eendagskoers in Gazipaşa, niet ver van Alanya, draaide uit op een massasprint. Daarin was Tsishkou sneller dan Mamyr Stash (Spor Toto) en Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski).

In het weekend van 20 en 21 februari staan opnieuw twee UCI 1.2-wedstrijden gepland in Turkije. Dan gaat het om de Grand Prix Velo Manavgat en de Grand Prix Velo Alanya.

Il nostro @AndreaGuardini entra nel top-5! 💪🏻 Più informazione fra poco 😃 Top-5 for Guardini! 💪🏻 We’ll have more details soon 😃#GPGazipasa pic.twitter.com/PovYLm4EBp — Giotti Victoria – Savini Due Team 🚴 🇷🇴 🇮🇹 (@team_GTV) February 7, 2021

Tour of Antalya afgelast, Tour of Turkey in april

Aanvankelijk stond de hoog aangeschreven Tour of Antalya op de kalender van 11-14 februari, maar de Turkse wielerbond en het Ministerie van Sport besloten die koers te schrappen vanwege de coronacrisis. De Presidential Cycling Tour of Turkey (11-18 april) staat nog wel op de UCI-kalender. De Ronde van Turkije maakt deel uit van de ProSeries.