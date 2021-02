Turchino uit Milaan-San Remo onbegaanbaar na aardverschuiving

De Passo del Turchino is tijdens Milaan-San Remo onbegaanbaar vanwege een aardverschuiving in aanloop naar de klim. Daarom onderzoekt de organisatie alternatieve routes voor de klassieker, die voor zaterdag 20 maart op de agenda staat.

Dat meldt savonanews.it. De aardverschuiving gebeurde bij Gnocchetto, op de route van Ovada naar de top van de Turchino. Dat de route van Milaan-San Remo net als in 2001 en 2002 over de Bric Berton gaat, is een mogelijk alternatief. Bij Ovada gaat het parcours dan in westelijke richting naar Molare en de Bric Berton, waarna via Sassello, Stella en Albisola Superiore naar de kust en de traditionele aankomst met de Cipressa en de Poggio wordt gereden.

Ook de alternatieve route van afgelopen jaar is naar verluidt een optie. “We hopen in de komende dagen wat wordt besloten”, laat Simona Ferro van de regionale raad van Ligurië weten. “We weten zeker dat het niet de klassieke route wordt als gevolg van de afsluiting van de Turchino. Als regio werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk gedeelte van de route van deze superklassieker over ons grondgebied gaat.”

Wildcards

Naar verluidt maakt organisator RCS Sport binnenkort het definitieve parcours van Milaan-San Remo bekend. Woensdag werden al de wildcards verdeeld. De twee beste ProTeams van 2020, Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic, waren al verzekerd van een uitnodiging. Daarnaast staan ook Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Novo Nordisk en Total Direct Energie aan het vertrek. Afgelopen jaar, toen de voorjaarsklassieker als gevolg van het coronavirus in augustus werd afgewerkt, zette Wout van Aert de wedstrijd achter zijn naam.

