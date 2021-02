Ook wildcards bekend voor Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo

Naast de wildcards voor de Giro d’Italia maakte organisator RCS Sport bekend welke ProTeams zijn uitgenodigd voor Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

Voor Tirreno-Adriatico is de organisatie verplicht om alle negentien WorldTeams en Alpecin-Fenix (als beste ProTeam van 2020) uit te nodigen. Daarnaast gaan ook Androni Giocattoli-Sidermec, Arkéa Samsic, EOLO-Kometa, Gazprom-RusVelo en Total Direct Energie van start in de Koers van de twee zeeën. De zevendaagse ronde begint op woensdag 10 maart in Lido di Camaiore. De wedstrijd eindigt met een tijdrit in San Benedetto del Tronto.

Voor Strade Bianche en Milaan-San Remo moet de organisatie alle negentien WorldTeams en de twee beste ProTeams van 2020, Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic, een startticket aanbieden. Naast die ploegen staan ook Androni Giocattoli-Sidermec en Bardiani CSF Faizanè in beide wedstrijden aan het vertrek. EOLO-Kometa en Vini Zabù rijden Strade Bianche, Novo Nordisk en Total Direct Energie Milaan-San Remo.

De ploegen en de wildcards voor de andere wedstrijden van RCS Sport worden later in het jaar aangekondigd. Het gaat dan om de Ronde van Sicilië, Milaan-Turijn, Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije.

Wildcards Strade Bianche 2021 (6 maart)

Alpecin-Fenix – als beste ProTeam van 2020

Arkéa Samsic – als een-na-beste ProTeam van 2020

Androni Giocattoli-Sidermec

Bardiani CSF Faizanè

EOLO-Kometa

Vini Zabù

Wildcards Tirreno-Adriatico 2021 (10-16 maart)

Alpecin-Fenix – als beste ProTeam van 2020

Androni Giocattoli-Sidermec

Arkéa Samsic

EOLO-Kometa

Gazprom-RusVelo

Total Direct Energie

Wildcards Milaan-San Remo (20 maart)

Alpecin-Fenix – als beste ProTeam van 2020

Arkéa Samsic – als een-na-beste ProTeam van 2020

Androni Giocattoli-Sidermec

Bardiani CSF Faizanè

Novo Nordisk

Total Direct Energie