Turchino na twee jaar terug in parcours Milaan-San Remo

Milaan-San Remo wordt volgende maand verreden op het klassieke parcours. Na twee jaar is de Passo del Turchino namelijk weer opgenomen in de route. Dat kondigde organisator RCS Sport vandaag aan.

De Passo del Turchino maakte in 2019 voor het laatst deel uit van de route van Milaan-San Remo. Een jaar later werd de beklimming geschrapt. De organisatie moest terug naar de tekentafel nadat meerdere gemeenten niet bereid waren om mee te werken aan een passage van La Classicissima, die destijds niet in het voorjaar maar ’s zomers werd gehouden. Verwachte verkeersproblemen en een opleving van het coronavirus werden aangevoerd als redenen.

Ook in 2021 trok Milaan-San Remo niet over de Turchino. Een aardverschuiving in aanloop naar de klim zorgde ervoor dat de klim niet bereikbaar was en daarom werd de Colle del Giovo in het parcours ingetekend als alternatief.

Start op wielerbaan Vigorelli

Milaan-San Remo begint voor de eerste keer op de historische wielerbaan Maspes-Vigorelli van Milaan, waar tussen de jaren dertig en zestig verschillende werelduurrecords zijn gereden. Ook was deze piste diverse keren het decor voor het WK baanwielrennen. ‘Il Vigorelli’ verwelkomde de Giro d’Italia, de Ronde van Lombardije en vele zesdaagses al eens, maar nog nooit de start van La Classicissima. Daar komt volgende maand dus verandering in.

Milaan-San Remo staat voor zaterdag 19 maart op de kalender.