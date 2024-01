Tsgabu Grmay (32) neemt afscheid van het wielrennen in Tour du Rwanda

De carrière van Tsgabu Grmay zit er nog niet helemaal op. De 32-jarige wielrenner uit Ethiopië kondigde eind vorig jaar zijn afscheid aan nadat hij geen nieuw contract kreeg bij Jayco AlUla, maar hij zal nog een keer in wedstrijdverband op de fiets stappen in 2024. In de Tour du Rwanda zwaait hij het peloton definitief uit.

“De Ronde van Rwanda was mijn eerste etappekoers in mijn loopbaan. Dat was in 2010 met het World Cycling Centre-team uit Afrika”, schrijft Grmay op sociale media. “En na een carrière van dertien jaar wil ik daar terugkeren om mijn wielerloopbaan af te sluiten. Ik kijk heel erg uit naar mijn laatste wedstrijd.”

Grmay zal van 18-25 februari in de Tour du Rwanda (UCI 2.1) uitkomen voor de nationale selectie van Ethiopië. De tienvoudig nationaal kampioen (drie keer op de weg, zeven keer in het tijdrijden) werd in 2013 prof bij MTN-Qhubeka, waarna hij ook nog uitkwam voor Lampre-Merida, Bahrain Merida, Trek-Segagredo en het huidige Jayco AlUla. Hij reed een keer de Giro, drie keer de Tour en vier keer de Vuelta.

the @tour_du_Rwanda race was my first stage race in my cycling career in 2010 with team @WCCAfrica and after 13 years of my career I want to go back to tour of Ruwanda and finish my cycling career this year there. and am looking forward to my last race of my career. pic.twitter.com/Iuss5ZtyRB

— Tsgabu Grmay (@TsgabuG) January 10, 2024