woensdag 27 december 2023 om 19:41

Ethiopiër Tsgabu Grmay (32) neemt afscheid als wielrenner

Zoek volgend jaar in het wielerpeloton niet meer naar Tsgabu Grmay. De renner uit Ethiopië heeft op 32-jarige leeftijd namelijk besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. Grmay kwam tijdens zijn loopbaan uit voor enkele grote ploegen.

Grmay werkte in 2012 zijn eerste wedstrijdkilometers af in het tenue van MTN Qhubeka en maakte met deze ploeg de stap naar het profniveau. Na drie seizoenen vertrok hij bij MTN Qhubeka en tekende de klimmer een contract bij Lampre-Merida. Daarna kwam Grmay nog uit voor Bahrain Merida (2017), Trek-Segafredo (2018) en tot slot Mitchelton-Scott en opvolgers (2019-2023).

Op de erelijst van Grmay prijken twaalf profoverwinningen, al zijn dit vooral nationale en Afrikaanse titels. Zo werd hij drie keer Ethiopisch kampioen op de weg en was hij liefst zeven keer de beste tijdrijder van zijn land. Ook kroonde hij zich in 2015 tot Afrikaans tijdritkampioen. Zijn eerste profzege boekte hij echter niet op Afrikaanse bodem, maar in de Tour de Taiwan.

Tsgabu, it’s been an incredible journey, we are all very proud of you, you’ve come so far, inspired so many, been a selfless teammate and you’re going to be missed by many in the peloton.

Happy retirement & we wish you the best of luck for your next chapter.

👋🏼🚴🏻‍♂️🇪🇹 @TsgabuG pic.twitter.com/tpPFmxRB8d

— Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) December 27, 2023