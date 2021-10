Trixi Worrack (40) neemt afscheid van profpeloton

Na een carrière van net iets meer dan twintig jaar heeft Trixi Worrack besloten om een punt te zetten achter haar carrière. De 40-jarige Duitse, die kan terugkijken op een zeer succesvolle loopbaan, kwam de laatste jaren uit voor Trek-Segafredo.

Met de Ladies Tour of Qatar, Primavera Rosa, Tour de l’Aude, Amgen Tour of California, Giro della Toscana en de Tour Feminin (2004 en 2010) wist Worrack heel wat mooie wedstrijden te winnen. Ze heeft bovendien ook vijf regenboogtruien in de kast liggen, aangezien ze vijf keer wereldkampioen werd in de ploegentijdrit. Worrack eindigde in 2006 ook als tweede op het WK wegwielrennen, achter een toen nog piepjonge Marianne Vos.

Juiste moment

Worrack kwam in het verleden uit voor ploegen als AA Drink en Canyon-SRAM en is sinds 2019 verbonden aan Trek-Segafredo. “Aan het begin van het jaar dacht ik al aan stoppen. Ik wist dat 2021 mijn laatste jaar zou worden als profwielrenster, maar ik deel dit niet zo snel met de buitenwereld. Ik ben onlangs 40 jaar geworden en het is tijd om te stoppen. Dit is het perfecte moment, aangezien ik eerder dit jaar voor de tweede keer moeder werd.”

“Ik heb echt genoten van mijn periode bij Trek-Segafredo en ik wil de ploeg bedanken voor drie mooie jaren. Ik zal de meiden missen, net als het vele reizen. In 2016 kende ik een ernstig ongeluk, maar wilde ik nog niet stoppen. Dat zou geen goede beslissing zijn geweest. Nu is dat totaal anders.”