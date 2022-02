Trentin: “Niet het beste scenario om met Jakobsen en Ewan naar de streep te rijden”

Matteo Trentin was zaterdag op de afspraak in Omloop Het Nieuwsblad, maar botste op een ijzersterke Wout van Aert. Vandaag hoopt de Italiaan van UAE Emirates in Kuurne-Brussel-Kuurne wel een gooi te doen naar de overwinning, maar dan zal hij wel moeten afrekenen met de pure sprinters. “Als je met Jakobsen en Ewan naar de finish gaat, weet je wat er gaat gebeuren”, klinkt het in gesprek met WielerFlits.

We vroegen Trentin voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne naar zijn kansen in de (semi)klassieker. Zijn ploeg UAE Emirates moet het vandaag doen zonder pure sprinter. Fernando Gaviria, de rappe Colombiaan, kwam tijdens Omloop Het Nieuwsblad namelijk ten val en daarbij brak hij zijn sleutelbeen. “Wat dit gaat betekenen voor onze ploeg? Onze belangrijkste sprinter is er nu niet bij”, begint Trentin.

Harde koers

“Het is afwachten hoe de wedstrijd zal verlopen in de lastige heuvelzone. We moeten proberen de koers te maken. Als het aankomt op een sprint, dan is het aan mij om te sprinten. Het is alleen niet het beste scenario om met Fabio Jakobsen en Caleb Ewan naar de streep te rijden. Zij zijn op dit moment de snelste sprinters in het peloton. Als je ze meebrengt naar de finish, weet je eigenlijk wel wat er gaat gebeuren.”

Trentin hoopt dan ook op een lastige koers. “We moeten als ploeg de pure sprinters in moeilijkheden brengen.” Alessandro Covi, een land- en ploeggenoot bij UAE Emirates, is wellicht een ideale bondgenoot. “Een zeer sterke renner, maar hij moet nog wat meer ervaring opdoen in dit soort koersen. Je kunt de voorjaarsklassiekers met niks vergelijken. Hij zal zijn weg wel vinden in dergelijke wedstrijden en we zullen nog veel van hem horen de komende jaren, maar hij heeft nu nog wel een gebrek aan ervaring”, aldus Trentin.