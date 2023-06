Trentin kreeg ‘perfecte lead-out’ van collega: “Maar ik deed een betere voor Laporte”

Matteo Trentin sprintte in de openingsrit van het Critérium du Dauphiné naar een tweede plaats. Hij hoefde enkel Christophe Laporte voor te laten. “Ik deed een goede sprint, maar Christophe was gewoon beter”, zei Trentin na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Het was superchaotisch”, vervolgde de Italiaan van UAE Emirates. “We hebben niet echt een lead-out met ons team, we zijn hier natuurlijk voor het algemeen klassement. Ik wist dat ik mijn eigen gang moest gaan, dat was ook het plan. Maar op de beklimming bleven de jongens goed bij me. Daarna moest ik het zelf doen. Dat ging behoorlijk goed.”

“Op vijfhonderd meter van de streep had niemand meer een lead-out, want iedereen was dood”, lachte Trentin. “Ik zocht mijn weg en kwam in het wiel van Stannard, die behoorlijk vroeg aanging. Dat was een perfecte lead-out voor mij.” Opnieuw lachend: “Maar waarschijnlijk deed ik nog een betere lead-out voor Christophe.”

Herregodts

Trentin sprak van een ‘superzware dag’. Het peloton pakte de laatst overgebleven vluchter, Rune Herregodts, pas terug in de laatste vijftig meter van de rit. “Met iemand als hij ervoor, wordt het supermoeilijk om terug te komen. Hij is zó goed”, zei Trentin over Herregodts. “Ik denk dat alleen ik en Laporte er nog overheen kwamen, hij was nog steeds derde.”

Lees ook: Christophe Laporte wint openingsrit Dauphiné, Rune Herregodts strandt in extremis