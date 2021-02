Trentin ging te vroeg aan in GP Marseillaise: “Verkeerde inschatting”

Matteo Trentin kon zondag zijn favorietenrol niet waarmaken in de GP la Marseillaise. In de Zuid-Franse koers moest de Italiaan, die zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg UAE Emirates reed, genoegen nemen met de zevende plaats in een gereduceerde massasprint.

Trentin begon vroeg aan zijn sprint, waarna op de oplopende aankomst meerdere renners hem nog konden passeren. “Met nog 350 meter te gaan, zette ik mijn sprint in. Dat was te vroeg, ik had het verkeerd ingeschat. Jammer, want de benen waren goed. Het is zonde dat ik daar niet van profiteerde door te vroeg aan te gaan. Ik hoop dat ik het binnenkort beter kan doen.”

De Italiaan was te spreken over zijn ploeg in de 171 kilometer lange wedstrijd. “De hele ploeg heeft een uitstekende koers gereden. Ze deden steeds de juiste dingen om ons in positie te houden. Alessandro Covi en Ryan Gibbons leverden geweldig werk in de finale, waarbij Covi sterk was in de achtervolging.”

De overwinning in de GP la Marseillaise was voor Aurélien Paret-Peintre.