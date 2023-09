zondag 24 september 2023 om 13:28

Trentin: “Als de koers uitdraait op een sprint, is Arnaud De Lie de superfavoriet”

Video Voor de start van het EK wielrennen bij de elitemannen ging het vooral over de Belgen Wout van Aert en Arnaud De Lie, de Deen Mads Pedersen en thuisfavoriet Olav Kooij, maar wat doen we met het altijd sterke Italiaanse blok? Matteo Trentin is misschien wel de gevaarlijkste klant namens La Squadra Azzurra.

Trentin keek vlak voor de start met WielerFlits vooruit naar de Europese titelstrijd. “Ik verwacht een snelle koers. Er staat vandaag niet echt veel wind, maar het is wel altijd stressvol. Ik verwacht vanaf de eerste lokale ronde echt volle bak koers.”

Maar wie zijn in de ogen van Trentin nu de grootste favorieten op de Europese titel? “Als de koers uitdraait op een sprint, is Arnaud De Lie de superfavoriet. Olav Kooij is een goede pion namens Nederland en dan heb je natuurlijk ook Wout van Aert, Christophe Laporte, Mads Pedersen…”



“Het zijn altijd dezelfde namen. Matteo Trentin? Ik kan mezelf niet noemen”, reageert een goedgemutste Trentin, die zich in 2018 in Glasgow nog wist te kronen tot Europees kampioen, met een brede glimlach.