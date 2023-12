woensdag 13 december 2023 om 11:08

Trekt de Vuelta a España nog naar Canarische Eilanden? “Misschien in 2026”

De Vuelta a España zal de komende jaren niet afreizen naar de Canarische Eilanden, maar koersdirecteur Javier Guillén hoopt in de toekomst nog wel een bezoekje te brengen aan de eilandengroep. “Het is al lang een discussiepunt”, tekent sportkrant Marca op uit de mond van Guillén.

In 2015 waren er hardnekkige geruchten dat de Vuelta van 2017 zou eindigen op de eilanden Gran Canaria en Tenerife, met etappes over de Pico de las Nieves en de bekende trainingsberg El Teide. Dit bleek echter niet te kloppen. We zijn nu inmiddels acht jaar verder en er zijn nog altijd geen concrete plannen wat betreft een Vuelta-passage op de Canarische Eilanden. De Vuelta begon één keer op de Canarische Eilanden, in 1988

Toch heeft Guillén de hoop nog niet opgegeven. “Op termijn willen we naar de Canarische Eilanden. Dat is belangrijk voor ons, maar het is een uitdaging.” De Canarische Eilanden vormen een eilandengroep in de Atlantische Oceaan, ten westen van Marokko en de Westelijke Sahara. De zeven grote en een zestal kleinere eilanden vormen samen een van de zeventien autonome regio’s van Spanje.

Twee van deze eilanden, Tenerife en Gran Canaria, zijn als trainingsoord al zeer populair onder wielrenners. Guillén ziet dan ook voldoende mogelijkheden. “Ik zou er het liefst vier etappes organiseren en de Vuelta laten finishen. Misschien wordt het 2026. Het is een lang discussiepunt. Het wordt dan ook tijd om een datum te prikken of ermee te stoppen. Maar het is niet alleen aan mij.”

Editie van 2024

Guillén is als koersdirecteur van de Vuelta nu echter vooral bezig met de editie van 2024. Het parcours van de 79ste Vuelta wordt komende dinsdag bekendgemaakt. Wat mogen we verwachten? “Het zal – zoals ieder jaar – een veeleisende ronde worden. Ik ben persoonlijk geen fan van overgangsritten en die zullen er dan ook nauwelijks zijn. Iedere etappe moet een gevecht worden. We hebben enkele verrassingen in petto.”