Trek-Segafredo wint ploegentijdrit op openingsdag Ceratizit Challenge

De ploegentijdrit op de openingsdag van de Ceratizit Challenge, ook wel de Vuelta a España voor vrouwen, is gewonnen door Trek-Segafredo. De Amerikaanse formatie van onder meer Shirin van Anrooij en Lucinda Brand klokte de snelste tijd op het 19,9 kilometer lange parcours rond Marina de Cudeyo. Topfavoriete Annemiek van Vleuten verloor 25 seconden met haar ploeg Movistar.

Een eerste richttijd werd neergezet door Uno-X, dat finishte in een tijd van 25.14 minuut. Ceratizit-WNT was vervolgens de eerste ploeg die onder de 25 minuten dook. Die tijd werd van de tabellen geveegd door BikeExchange-Jayco. De Australische formatie klokte 23.37 en was daarmee goed voor een gemiddelde van 50,5 km/h.

Jumbo-Visma beet haar tanden daarop stuk en verloor op deze openingsdag al 55 seconden tegenover de vrouwen van BikeExchange-Jayco. Canyon-SRAM moest ook genoegen nemen met tijdverlies van een vijftigtal seconden, net als Team DSM. De trein van FDJ-SUEZ-Futuroscope deed het stukken beter en finishte op vijf seconden van de toptijd.

Trek-Segafredo klokt de beste tijd

Die tot dan toe snelste tijd werd door Trek-Segafredo echter weer verbeterd. Met 23.31 dook het Amerikaanse team zes tellen onder BikeExchange-Jayco. Die lat lag te hoog voor SD Worx, dat met klassementsrenster Demi Vollering aan de finish 23 seconden verloor ten opzichte van Trek-Segafredo.

Ook voor het Movistar van Annemiek van Vleuten was de tijd van Trek-Segafredo niet in te halen. De Spaanse ploeg van de topfavoriete gaf uiteindelijk 25 seconden toe ten opzichte van de winnende tijd. Dat was goed voor de vijfde tijd, nog achter BikeExchange-Jayco (tweede), FDJ-SUEZ-Futuroscope (derde) en SD Worx (vierde).

De eerste leiderstrui is voor Elisa Longo Borghini. De Italiaanse klassementsrenster kwam als eerste over de finish bij Trek-Segafredo en mag daardoor de paarse trui aantrekken.