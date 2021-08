Trek-Segafredo trekt Markus Hoelgaard aan voor de klassiekers

Trek-Segafredo heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Markus Hoelgaard (26). De Noorse renner van Uno-X tekende een contract voor twee jaar bij het Amerikaanse WorldTeam, waar hij de klassieke ploeg moet versterken.

“Ik ben hier heel blij mee. Het is een ploeg waar ik altijd al graag naar keek”, laat Hoelgaard via zijn nieuwe ploeg weten. “Trek-Segafredo koerst altijd aanvallend en het lijkt mij een heel mooie ploeg om onderdeel van te zijn. Van wat ik heb gehoord, heerst daar een vriendelijke sfeer en is het een een leuke groep jongens.”

Zijn rol ligt vooral in de klassiekers. “Hopelijk kan ik de ploeg helpen om enkele monumenten en grote koersen te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen mooie dingen kunnen bereiken en ik ben er klaar voor om zoveel mogelijk te leren van de ervaren jongens in het team. Ik ben dan niet meer de jongste, ik heb nog steeds veel te leren.”

“Ik heb nog nooit grote klassiekers als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen gereden en ik kijk er echt naar uit om deze koersen te doen”, aldus Hoelgaard.

‘Hij heeft de kwaliteiten van een goede klassieke renner’

Luca Guercilena, de ploegmanager die momenteel herstelt van een vorm van lymfeklierkanker, laat in een persbericht weten: “Het aantrekken van Markus is een volgende stap in de opbouw van onze klassieke ploeg, iets waarop we in de afgelopen jaren veel aandacht hebben gelegd. Markus heeft de kwaliteiten van een goede klassieke renner; bovendien is hij heel sterk op de beklimmingen die typerend zijn voor de noordelijke klassiekers.”

“Ook schuwt hij de risico’s niet en koerst hij aanvallend, wat onlangs zijn vruchten afwierp in de Arctic Race of Norway. Markus heeft zich de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. We willen aan zijn ontwikkeling bijdragen bij zijn stap naar de WorldTour”, aldus Guercilena.