Trek-Segafredo stelt minimumloon vrouwen gelijk aan mannen

Trek-Segafredo heeft deze week bekendgemaakt dat het minimumsalaris van de vrouwen gelijk is gesteld aan dat van de mannen. Daarmee loopt de ploeg vooruit op de UCI, die sinds 2018 werkt aan regelgeving rond een minimumloon voor vrouwenploegen.

“Er is hier en daar al gezegd dat in het profwielrennen het minimumloon in de Women’s WorldTour gelijk moet zijn aan de mannen. Dat steunen wij zeer”, liet Eric Bjorling van Trek Bikes weten aan Cyclingnews. “Maar we wilden er niet langer mee wachten, dus we besloten in de herfst van 2020 dit per 1 januari 2021 zelf te doen. Iedereen die naar vrouwenwielrennen kijkt, weet wat voor een ongelooflijke sport het is. We zijn er trots op dat we daarbij betrokken zijn en we deze geweldige sporters kunnen ondersteunen.”

Sinds afgelopen jaar is het voor Women’s WorldTeams verplicht om rensters een minimumloon te betalen. In 2020 hadden de rensters recht op een minimumloon van 15.000 euro en dat is in 2021 naar 20.000 euro verhoogd. In 2022 wordt dat opgetrokken naar 27.500 euro. Trek-Segafredo zet echter een stevige stap door er minimaal 40.045 euro van de maken, evenveel als bij de mannen. Het basisbedrag is niet van toepassing op neoprofs. Bjorling: “Zoals bij alle neoprofs ligt het loon iets lager, wat in zowel de mannen- als de vrouwenploeg het geval is.”