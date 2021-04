Trek-Segafredo schuift Bauke Mollema naar voren voor Waalse Pijl

Trek-Segafredo hoopt met Bauke Mollema te scoren in de Waalse Pijl. De ervaren Nederlander, die met de nodige ambitie zal starten, wist al vijf keer een top 10-plaats te versieren in de heuvelklassieker met aankomst op de Muur van Hoei.

Mollema (34) is in de Waalse Pijl bijna altijd op de afspraak. Na een zevende plaats in 2012 en een negende stek een jaar later, eindigde hij in 2014 zelfs als vierde op de Muur van Hoei. Ook in 2018 (zesde) en 2019 (opnieuw zesde) deed hij goed mee van voren. Vorig jaar stond hij wegens een blessure niet aan de start van de Waalse Pijl.

Mollema kon afgelopen zondag geen betekenisvolle rol spelen in de finale van de Amstel Gold Race. Met nog negen kilometer te gaan reed de Nederlander lek, waardoor hij wegviel uit de elitegroep achter Tom Pidcock, Wout van Aert en Maximilian Schachmann. “Ik baal enorm, want ik voelde me nog goed”, vertelde Mollema naderhand.

De Nederlander is de oudste renner binnen de selectie van Trek-Segafredo voor de Waalse Pijl. Mollema is zelfs de enige renner van boven de dertig, maar met Julien Bernard, Alexander Kamp en Toms Skujiņš staan er nog wel meer ervaren renners aan de start. Nicola Conci, Niklas Eg en Juan Pedro López zijn ook geselecteerd.

Selectie Trek-Segafredo voor Waalse Pijl (21 april)

Julien Bernard

Nicola Conci

Niklas Eg

Alexander Kamp

Juan Pedro López

Bauke Mollema

Toms Skujiņš

In de vrouwenkoers speelt Trek-Segafredo meerdere toppers uit met Elisa Longo Borghini, Amerikaans kampioene Ruth Winder en Lucinda Brand. Longo Borghini won dit jaar al de Trofeo Alfredo Binda, Winder was onlangs de beste in de Brabantse Pijl en Brand is altijd een gevaarlijke klant in een klassieker als de Waalse Pijl.

Selectie Trek-Segafredo voor Waalse Pijl voor vrouwen (21 april)

Lucinda Brand

Audrey Cordon-Ragot

Lauretta Hanson

Elisa Longo Borghini

Tayler Wiles

Ruth Winder