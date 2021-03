Trek-Segafredo op stoom in UCI Team Ranking, Van der Poel over Van Aert in eendagsranglijst

De UCI heeft dinsdag 23 maart een update doorgevoerd aan de Team Ranking van 2021. Deceuninck-Quick-Step is nog altijd de leider, maar ziet Trek-Segafredo met rasse schreden naderen. Mede door de zege van Jasper Stuyven in Milaan-San Remo is de Amerikaanse formatie nu tweede, op ongeveer 500 punten van de kop. Ook in de One Day Race World Ranking is er een opvallende verschuiving.

INEOS Grenadiers is haar tweede plek in de UCI Team Ranking kwijtgeraakt aan Trek-Segafredo. Ook UAE Emirates is over de Britse ploeg heen. Ook BORA-hansgrohe (nu vijfde), Jumbo-Visma (nu zesde), Bahrain Victorious (nu zevende) en Alpecin-Fenix (nu negende) maken een sprong op de ranglijst. Astana-Premier Tech en AG2R Citroën verliezen plaatsen.

Buiten de top-10 is de stijging van vijf plaatsen van Lotto Soudal opvallend. Ook Arkéa-Samsic, Total Direct Energie en Team DSM klimmen op de ranglijst. Bingoal-WB is nieuw in de top-20.

ProTeams

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. Het verschil met het tweede ProTeam, Arkéa-Samsic, is inmiddels meer dan 600 punten. Die posities zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

UCI Team Ranking (op 23 maart 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 2.866 punten

2. Trek-Segafredo – 2.372 punten

3. UAE Emirates – 2.026 punten

4. INEOS Grenadiers – 1.977 punten

5. BORA-hansgrohe – 1.884 punten

6. Jumbo-Visma – 1.871 punten

7. Bahrain Victorious – 1.654 punten

8. Astana-Premier Tech – 1.485 punten

9. Alpecin-Fenix – 1.384 punten

10. AG2R Citroën – 1.344 punten

11. Lotto Soudal – 1.183 punten

12. Israel Start-Up Nation – 1.110 punten

13. Groupama-FDJ – 1.109 punten

14. BikeExchange – 1.023 punten

15. Qhubeka ASSOS – 955 punten

16. Arkéa-Samsic – 761 punten

17. Total Direct Energie – 719 punten

18. Team DSM – 659 punten

19. EF Education-Nippo – 652 punten

20. Bingoal-WB – 606 punten

21. Cofidis – 597 punten

22. Movistar – 499 punten

23. Intermarché-Wanty-Gobert – 457 punten

Beste vijf ProTeams op UCI Team Ranking (op 23 maart 2021)

9. Alpecin-Fenix – 1.384 punten

16. Arkéa-Samsic – 761 punten

17. Total Direct Energie – 719 punten

20. Bingoal-WB – 606 punten

26. B&B Hotels – 397 punten

Volledige UCI Team Ranking

One Day Race World Ranking

In de ranglijst die de UCI bijhoudt inzake de eendagswedstrijden is Mathieu van der Poel de nieuwe leider. De Nederlandse kampioen is mede door zijn vijfde plaats in Milaan-San Remo voorbijgegaan aan Wout van Aert. Van der Poel heeft 2.000 punten, tegenover 1.925 punten voor Van Aert. Julian Alaphilippe is derde met 1.366 punten. Hierbij moet aangemerkt worden dat de UCI One Day Race World Ranking een doorlopende ranking is. Punten die in 2020 behaald werden, komen te vervallen als de editie van 2021 gereden is. Van Aert raakte bijvoorbeeld zijn punten van de zege in Milaan-San Remo 2020 kwijt en daar kreeg hij ‘slechts’ 325 punten van zijn derde plaats voor terug. 1. Mathieu van der Poel – 2.000 punten

2. Wout van Aert – 1.925 punten

3. Julian Alaphilippe – 1.366 punten

4. Florian Sénéchal – 1.340 punten

5. Marc Hirschi – 1.200 punten

6. Tim Merlier – 1.088 punten

7. Jakob Fuglsang – 913 punten

8. Mads Pedersen – 903 punten

9. Primoz Roglic – 855 punten

10. Aleksandr Vlasov – 825 punten