Trek-Segafredo ontslaat Antonio Tiberi na doodschieten kat

De wegen tussen Antonio Tiberi en Trek-Segafredo scheiden per direct. De Amerikaanse ploeg heeft Tiberi met wederzijds goedvinden ontslagen, zo meldt het team.

“Het gedrag van de renner tijdens zijn schorsing komt niet overeen met onze criteria om hem terug te laten keren in koers”, aldus Trek-Segafredo. “Nu het contract is beëindigd is, is Tiberi vrij om bij een andere ploeg te tekenen.

Die ploeg is mogelijk Astana Qazaqstan. La Gazzetta dello Sport schreef eerder al dat de Kazachse ploeg interesse in de Italiaan heeft.

Lees ook: ‘Astana Qazaqstan werkt aan tussentijdse transfer Antonio Tiberi’

Tiberi werd begin dit jaar veroordeeld voor het doodschieten van een kat. De coureur moest van de rechter een boete van vierduizend euro betalen en werd ook door zijn ploeg Trek-Segafredo op de vingers getikt en voor minstens drie weken geschorst. De Italiaan bood daarop zijn excuses aan.