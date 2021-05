Trek-Segafredo ontkent verregaande interesse in Jai Hindley

Team DSM-renner Jai Hindley werd onlangs sterk gelinkt aan Trek-Segafredo. Ploegmanager Luca Guercilena weerspreekt deze berichten echter. Hij ontkent in gesprek met Cyclingnews dat de Australische ronderenner op weg zou zijn naar de Amerikaanse WorldTour-formatie.

“Ik weet niet hoe het nieuws naar buiten is gekomen dat hij al bij ons zou hebben getekend, maar er is geen link”, valt Guercilena met de deur in huis. “We hebben met het management (Altus Sports Management, red.) gesproken en we hebben het gehad over renners die einde contract zijn, maar er is nog geen enkele overeenkomst bereikt. We hebben het zelfs niet overhandelingen gehad. Ik weet niet waar het gerucht vandaan komt.”

Guercilena zei verder dat hij tot na de Giro wacht om contractbesprekingen te voeren met Vincenzo Nibali. “Het is aan hem om te bepalen of hij volgend jaar wil koersen. Het draait allemaal om motivatie, maar hij moet de vrijheid hebben om te beslissen of hij door wil gaan. Hij heeft daar de capaciteiten zeker voor, maar we zullen na de Giro met hem praten.”

Zowel Nibali als Hindley bereiden zich voor op deelname aan de Giro d’Italia, die zaterdag met een korte tijdrit van start gaat in Turijn.