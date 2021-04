Trek-Segafredo niet in Scheldeprijs na positieve coronagevallen

Trek-Segafredo heeft zijn mannenploeg afgemeld voor de Scheldeprijs vanwege de positieve coronagevallen die afgelopen week aan het licht kwamen. Het betreft een voorzorgsmaatregel, laat het team weten.

Trek-Segafredo moest vorige week zondag Gent-Wevelgem aan zich voorbij laten gaan na twee positieve coronagevallen binnen de ploeg. Daardoor kon Mads Pedersen zijn zege uit 2020 niet verdedigen. Even dreigde de ploeg ook Dwars door Vlaanderen te moeten missen, maar voor die koers kwam er uiteindelijk toch toestemming om aan de start te verschijnen. Wel bleef Edward Theuns aan de kant, nadat uit twee PCR-tests geen eenduidige uitslag naar voren kwam.

Ook in de Ronde van Vlaanderen ging de Amerikaanse formatie van start. Jasper Stuyven legde daarin beslag op de vierde plaats. Maandag rolde dan een kort persbericht binnen dat de ploeg haar mannenteam terugtrekt voor de Scheldeprijs, die voor woensdag op de agenda staat. Op de voorlopige deelnemerslijst stonden Matteo Moschetti, Koen de Kort, Jakob Egholm, Alex Kirsch, Emils Liepins, Ryan Mullen en Kiel Reijnen ingevuld.

“Vanwege de positieve coronagevallen die afgelopen week aan het licht zijn gekomen, hebben we besloten om onze mannenploeg uit voorzorg terug te trekken voor de Scheldeprijs. De ploeg blijft een week in thuisisolatie ter extra veiligheid, voor onze terugkeer in koers in de Brabantse Pijl”, schreef het team. De heuvelklassieker van Leuven naar Overijse staat voor woensdag 14 april op de kalender.