Trek-Segafredo met Mads Pedersen en Stuyven naar Openingsweekend

Trek-Segafredo heeft zijn selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne op papier. De Amerikaanse formatie heeft met Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Edward Theuns drie interessante pionnen om mee te spelen.

Stuyven was al eens de beste in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne en hoopt in die eerste wedstrijd zijn titel te prolongeren. “Het maakt niet uit dat de Omloop pas mijn eerste wedstrijd van het seizoen is. Ik geloof dat je meteen competitief kunt zijn. We hebben het goed opgevangen met verschillende trainingskampen.”

“Ik kijk ernaar uit om weer in België te koersen. Het is geen geheim dat we een goede klassiekergroep hebben en we ook een vriendenploeg zijn. We hopen deze wedstrijd te winnen. Het is altijd een geweldige ervaring om als titelverdediger aan een wedstrijd te beginnen en met rugnummer 1 te koersen. Het is een uitdaging, maar ik wil graag nog een keer winnen!”

Ook Pedersen kijkt uit naar het Vlaamse Openingsweekend. “We hebben een geweldig trainingskamp achter de rug in Dénia. We hebben bovendien het parcours goed verkend en het voelde goed om weer over de kasseien te koersen. We beginnen met een goed gevoel aan het Openingsweekend en we hopen meteen een topresultaat te boeken.”

Selectie Trek-Segafredo voor Vlaamse Openingsweekend (27-28 februari)

Jakob Egholm

Alex Kirsch

Ryan Mullen

Mads Pedersen

Charlie Quarterman

Jasper Stuyven

Edward Theuns