Trek-Segafredo geeft Nederlander Daan Hoole en twee andere talenten profcontract

Trek-Segafredo heeft Daan Hoole uit Nederland, de Italiaan Filippo Baroncini en de Deen Asbjørn Hellemose een profcontract voor volgend seizoen gegeven. De drie jonge talenten mogen later dit jaar als stagiairs alvast van het grote werk proeven bij het Amerikaanse WorldTeam.

Hoole is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen bij de SEG Racing Academy. Dit jaar won de 22-jarige Nederlandse renner al de Italiaanse U23-koers Coppa della Pace, waar hij na 172 kilometer over heuvelachtig terrein solo over de finish kwam. Bij Trek-Segafredo zien ze de bijna twee meter als een aanwinst voor de leadout-trein van Mads Pedersen en Matteo Moschetti. Ook zien ze voor hem een rol weggelegd in de voorjaarsklassiekers.

Hoole kijkt ernaar uit om aan zijn nieuwe avontuur te beginnen. “Het is echt een droom om voor een ploeg met zo’n grote historie te gaan rijden. Het lijkt erop dat er een geweldige sfeer heerst in de ploeg en ze hebben een aanvallende manier van koersen, wat mij zeer bevalt. Ik hoop me te blijven verbeteren in de tijdritten en de klassiekers, net als in de leadouts. Ik wil bijdragen aan de successen van de ploeg en ze helpen nog meer mooie dingen te bereiken.”

Filippo Baroncini

Baroncini komt over van Colpack Ballan en staat te boek als een goede tijdrijder. Zo won de 20-jarige Italiaan dit jaar de tijdrit in de beloftenversie van de Giro d’Italia en kroonde hij zich tot de nieuwe Italiaanse kampioen tijdrijden in de U23-categorie. “Dit is een belangrijke mijlpaal in mijn carrière. Deze ploeg is niet bang om jonge renners kansen te geven.” Bij Trek-Segafredo denkt men dat Baroncini met zijn tijdrijders- en klimkwaliteiten kan uitgroeien tot een toprenner.

Asbjørn Hellemose

Hellemose is aan zijn tweede seizoen bij het Italiaanse VC Mendrisio bezig, waar hij in de korte etappekoersen aan zijn kwaliteiten als klassementsrenner werkt. De 22-jarige Deen die zowel goed kan klimmen als ook sterk tegen de klok is, was vorig jaar negende en dit jaar vijfde in de Giro voor beloften. “Ik kijk ernaar uit om de wedstrijden te rijden die ik normaal altijd op tv zie. Ik wil de ploeg helpen en mijzelf als renner en als persoon verder ontwikkelen.”