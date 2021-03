Trek-Segafredo en Qhubeka ASSOS leveren selecties in voor Parijs-Nice

De selecties voor Parijs-Nice blijven maar binnendruppelen. Ook Trek-Segafredo en Qhubeka ASSOS zijn klaar voor de Koers naar de zon. De Amerikaanse formatie rekent op onder meer Mads Pedersen en Jasper Stuyven, Qhubeka ASSOS trekt met Giacomo Nizzolo en Fabio Aru naar Frankrijk.

Trek-Segafredo rekent vanaf zondag op de volgende renners: Julien Bernard, Kenny Elissonde, Alex Kirsch, Jacopo Mosca, Edward Theuns, Pedersen en Stuyven. Pedersen, winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, kan als sprinter worden uitgespeeld in de wat vlakkere etappes, net als Stuyven en Theuns. Elissonde is wellicht in staat om een goed klassement te rijden.

Het Zuid-Afrikaanse Qhubeka ASSOS speelt in Parijs-Nice twee echte klimmers uit met Aru en Sergio Henao. De 33-jarige Colombiaan was vier jaar geleden nog de beste in de Franse rittenkoers en maakt zich op voor zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Europees kampioen Nizzolo kan in de sprints rekenen op onder meer Max Walscheid en Matteo Pelucchi.

Ook Victor Campenaerts maakt deel uit van de selectie van Qhubeka ASSOS, net als zijn landgenoot Sander Armée. Campenaerts zal ongetwijfeld de vlakke individuele tijdrit in en rond in het Loirestadje Gien hebben aangestipt.

Selectie Trek-Segafredo voor Parijs-Nice (7-14 maart)

Julien Bernard

Kenny Elissonde

Alex Kirsch

Jacopo Mosca

Mads Pedersen

Jasper Stuyven

Edward Theuns

Selectie Qhubeka ASSOS voor Parijs-Nice (7-14 maart)

Sander Armée

Fabio Aru

Victor Campenaerts

Sergio Henao

Giacomo Nizzolo

Matteo Pelucchi

Max Walscheid