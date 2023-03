Trek-Segafredo en Bahrain Victorious onthullen selecties Dwars door Vlaanderen

Nog meer ploegen hebben hun selecties bekendgemaakt voor Dwars door Vlaanderen van aankomende woensdag. Trek-Segafredo heeft met Mads Pedersen en Jasper Stuyven twee favorieten aan boord, Bahrain Victorious rekent vooral op Fred Wright en Andrea Pasqualon.

Trek-Segafredo hoopt woensdag met Pedersen en/of Stuyven te scoren in Dwars door Vlaanderen. De Deen begon sterk aan zijn seizoen met ritwinst in de Ster van Bessèges en Parijs-Nice, maar maakte ook meer recent indruk in de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. Pedersen is niet bang voor een zware koers, maar kan na een gesloten editie ook rekenen op zijn sprint. Stuyven, tiende in Kuurne-Brussel-Kuurne en Milaan-San Remo, moet het meer van de aanval hebben.

Met Edward Theuns heeft de Amerikaanse formatie nog een gevaarlijke outsider in de gelederen. De 31-jarige Belg was dit jaar al tweede in Nokere Koers en derde in Le Samyn. Nederlander Daan Hoole, Alex Kirsch, Mathias Vacek en Emils Liepins maken de selectie compleet.

Bahrain Victorious met Wright, zonder Mohoric

Bahrain Victorious heeft dan weer de volgende renners opgenomen in zijn definitieve selectie: Fred Wright, Andrea Pasqualon, Matevz Govekar, Kamil Gradek, Filip Maciejuk, Dusan Rajovic en Cameron Scott. Wright en Pasqualon zijn de vooruitgeschoven pionnen. Matej Mohoric krijgt rust: de Sloveen richt zich al op de Ronde van Vlaanderen.

“We willen momentum bouwen richting de Ronde van Vlaanderen. Fred en Andrea kunnen een resultaat halen in deze race en we zullen samen moeten werken om te kunnen winnen. We zullen agressief blijven koersen”, geeft ploegleider Enrico Poitschke aan.

Lees ook: Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2023 – Gouden kans, bij afwezigheid van Grote Drie