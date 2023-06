Trek-Segafredo breekt contract met Giulio Ciccone open tot eind 2027

Trek-Segafredo, dat vanaf 30 juni door het leven zal gaan als Lidl-Trek, heeft het contract met Giulio Ciccone – dat oorspronkelijk liep tot en met 2024 – opengebroken. De Italiaanse klimmer staat nu tot en met 2027 onder contract bij de formatie van teammanager Luca Guercilena.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Ciccone komt al sinds 2019 uit voor de Amerikaanse formatie. De 28-jarige klimmer is misschien wel bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière, ook al moest hij wegens een coronabesmetting passen voor de Giro d’Italia. Ciccone won in het voorjaar al een rit in de Ronde van Valencia, werd er tweede in het eindklassement en reed zich ook in Tirreno-Adriatico (5e), de Ronde van Catalonië (7e + een ritzege) en de Waalse Pijl (5e) in de kijker.

Ciccone won afgelopen zondag bovendien nog met verve de slotrit in het Critérium du Dauphiné, en lijkt volledig op schema te liggen voor de Tour de France. Het gaat Ciccone niet alleen op de fiets voor de wind. Hij hoeft zich de komende jaren ook geen zorgen te maken over zijn verdere financiële en sportieve toekomst. “Dit is geen professionele keuze, maar een keuze voor mijn verdere leven”, legt de klimmer uit.

“Bij deze ploeg heb ik de beste jaren van mijn carrière beleefd. We gaan nu richting een samenwerking van negen jaar. Ik kan dan ook niet blijer zijn. Met het nieuwe project (doelt op het instappen van supermarktketen Lidl, red.) dat we aangaan, is dat een nieuwe kans voor mij om onze doelen te communiceren en na te jagen. We zijn zeer ambitieus en vastberaden om verder te groeien en daar kijk ik ontzettend naar uit”, laat Ciccone weten in een persbericht.

Lees ook: Het is nu ook officieel: Trek-Segafredo wordt vanaf 30 juni Lidl-Trek

Ploegbaas Guercilena spreekt vol lof over zijn jongere landgenoot. “We hebben vanaf het begin in Giulio geloofd. Hij is een rastalent en met zijn manier van koersen een unieke karakter in de sport. Competitie zit in zijn DNA en hij houdt ervan om te winnen door shows op te voeren. Giulio is een fascinerende renner, een beetje old-fashion, maar dat is juist waarom we hem wilden houden.”

Met Ciccone (tot eind 2027), Bauke Mollema (2026), Mads Pedersen en Jasper Stuyven (2025) kan de ploeg ook de komende jaren rekenen op zijn belangrijkste sterkhouders. Met de komst van Lidl als sponsor krijgt de formatie bovendien een flinke kapitaalinjectie en dit geeft Guercilena de ruimte om nieuwe toppers aan te trekken. Als we Italiaanse media mogen geloven, staat Tao Geoghegan Hart op het punt om te tekenen bij (straks) Lidl-Trek.