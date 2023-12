donderdag 21 december 2023 om 18:34

Transfersoap rond Cian Uijtdebroeks is voorbij: partijen bereiken akkoord

Video Cian Uijtdebroeks mag zich officieel renner van Visma | Lease a Bike noemen. Het Belgische toptalent was de afgelopen weken verwikkeld in een heuse transfersoap, maar BORA-hansgrohe heeft vandaag laten weten dat er een akkoord is bereikt tussen de verschillende partijen.

De Duitse formatie deelde enkele uren na de ploegpresentatie van Visma | Lease a Bike dat de plooien zijn gladgestreken. Er is een overeenkomst bereikt tussen Uijtdebroeks, zijn nu voormalige werkgever BORA-hansgrohe en zijn huidige ploeg Visma | Lease a Bike. Daarnaast is de UCI akkoord gegaan met de transfer.

“Vandaag is een dag van gemengde gevoelens”, laat Ralph Denk, teammanager van BORA-hansgrohe, weten. “Ik was verrast om op korte termijn te worden benaderd met de wens om een overeenkomst te bereiken. Maar het is bekend dat ik open sta voor gesprekken en dat ik een overdracht niet in de weg zal staan, mits de voorwaarden goed zijn en het volgens de regels verloopt. Dat was drie weken geleden het geval en was vandaag hetzelfde.”

“Ik ben blij dat het stof eindelijk is gaan liggen en dat de zaak nu is gesloten”, vervolgt Denk. “De overeenkomst laat zien dat het nooit te laat is voor een redelijke, persoonlijke discussie. Ik zou wel graag willen dat deze zaak een incident blijft, voor de hele wielerfamilie. Laten we contracten en regels respecteren, laten we eerlijk zijn tegenover elkaar.”

Denk wil tenslotte nog iets kwijt over de verhalen van de voorbije weken. “Bovenal sta ik achter mijn team. Als valse beschuldigingen worden geuit tegen onze renners, dan wordt een lijn overschreden”, doelt hij op de verhalen over pesterijen. “Laat me duidelijk zijn: de beschuldigingen kwamen niet van Cian. Die hebben ons nooit via Cian bereikt als een reden om van team te veranderen.”



Richard Plugge: “Het is allemaal goed afgelopen”

Richard Plugge, de teambaas van Visma | Lease a Bike, had het na de ploegpresentatie ook even over de situatie met Uijtdebroeks. “Feit is dat Cian volgend jaar bij ons zal rijden”, vertelde hij in gesprek met WielerFlits. “Hij is hier nu gepresenteerd en het is allemaal goed afgelopen. Dat is goed voor iedereen. Ik ga er verder niet te diep op in, maar we zijn er goed uitgekomen, Cian met de ploeg. Dat is het belangrijkste.”