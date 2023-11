woensdag 8 november 2023 om 15:06

Transfer van talentvolle Thibaut Van Damme verklapt tijdens gala-avond

Thibaut Van Damme viel tijdens het Gala van de Flandrien in de prijzen als winnaar van de beste Belgische nieuweling van het jaar, maar tijdens de prijsuitreiking werd ook zijn nieuwe ploeg verklapt. De nog maar 16-jarige coureur maakt de overstap naar de opleidingploeg van een WorldTeam.

Het gaat om de Auto Eder, de juniorenploeg van BORA-hansgrohe. Presentator Karl Vannieuwkerke, bekend van het tv-programma Vive le Vélo op Sporza, feliciteerde Van Damme met de overstap naar het Duitse talententeam. Daar reageerde de jongeling alvast lachend en gevat op: “Dat mocht eigenlijk nog niet in de media komen.”

Van Damme noemt zichzelf op dit moment nog een allrounder. “Tijdrijden is mijn beste punt, ik kan ook redelijk goed klimmen”, gaf hij mee volgens Het Nieuwsblad. “En ik heb grote stappen gezet in het bergop rijden, dat was vorig jaar een drama.”