Philipsen, Kopecky en Van der Poel vallen in de prijzen op Flandrien-gala

Jasper Philipsen en Lotte Kopecky zijn dinsdagavond verkozen tot Flandrien en Flandrienne van het jaar. Er werden verder nog meer prijzen uitgedeeld. Zo kreeg Mathieu van der Poel de Internationale Flandrien, de prijs voor de beste internationale renner van het afgelopen seizoen.

Met 19 overwinningen kroonde Jasper Philipsen zich dit jaar tot zegekoning van het internationale wielerpeloton. Zo won hij maar liefst vier etappes in de afgelopen Tour de France. Na afloop van La Grande Boucle ging hij ook met de groene puntentrui mee naar huis. Philipsen liet zich afgelopen seizoen tevens zien op klassiek gebied. Zo won hij de Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs en werd hij tweede in Parijs-Roubaix.

De renner van Alpecin-Deceuninck haalde het in de verkiezing voor Flandrien van het Jaar voor Remco Evenepoel – die dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián wist te winnen en wereldkampioen werd in het tijdrijden – en Arnaud De Lie. Het is voor Philipsen de eerste keer dat hij de trofee van Flandrien van het Jaar in ontvangst mag nemen. Vorig jaar ging de prijs nog naar Evenepoel.

Bij de mannen was het nog spannend voor de trofee van Flandrien van het Jaar, maar bij de vrouwen was er een gedoodverfde favoriete. Lotte Kopecky mocht – zoals verwacht – de prijs ophalen. De 27-jarige renster kende namelijk het beste seizoen uit haar carrière.

Ze won in het voorjaar Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen, werd in de zomer verrassend tweede in de Tour de France Femmes en veroverde als kers op de taart de wereldtitel op de weg. Ze won verder nog twee gouden medailles op het WK baanwielrennen en een gouden plak op het EK baanwielrennen en voor deze prestaties werd ze ook nog beloond met de Grote Prijs Patrick Sercu.

Van der Poel krijgt Internationale Flandrien

Op het gala van de Flandrien werden niet alleen de Belgische prestaties in het zonnetje gezet. Er was ook aandacht voor het wonderseizoen van Mathieu van der Poel. De Nederlander won dit jaar met Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix twee monumentale klassiekers en veroverde de wereldtitels in het veld én op de weg. De Velo d’Or moest hij nog aan Jonas Vingegaard laten, maar Van der Poel werd gisteren wel verkozen tot beste internationale renner van het peloton.

Nathan Van Hooydonck, die door een hartaandoening noodgedwongen moest stoppen met wielrennen, werd verkozen tot Ploegmaat van het Jaar. In de jeugdcategorieën gingen Thibaut Van Damme (nieuwelingen), Fleur Moors (juniores) en Alec Segaert (beloften) er met de prijzen vandoor. Tot slot werden Peter Sagan en Greg Van Avermaet, die allebei zijn gestopt met hun professionele wegcarrière, nog onderscheiden met de Lifetime Achievement Award.