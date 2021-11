Traksel en Büchli commentatoren bij UCI Track Champions League op RTL 7

RTL 7 zendt komend weekend de eerste manche van de UCI Track Champions League live uit. In augustus wist de tv-zender de Nederlandse uitzendrechten voor de gloednieuwe baancompetitie te verwerven. Het commentaar is van oud-wielrenner Bobbie Traksel en baansprinter Matthijs Büchli.

De UCI Track Champions League zal ook live te zien zijn bij Videoland, de video-on-demanddienst van RTL Nederland. De presentatie is in handen van Bart Nolles, die ook het Tourprogramma Tour du Jour enkele jaren presenteerde bij RTL. Marcel Maijer is de verslaggever ter plaatse.

“Ik heb heel veel zin om bij RTL 7 als co-commentator en analist aan te schuiven bij de Track Champions League”, zegt Büchli, die op de Olympische Spelen in Tokio goud won met de teamsprinters maar zelf ontbreekt in de Champions League. “Het gaat goed met het baanwielrennen in Nederland en de stap naar RTL 7 is een uitgelezen kans om het baanwielrennen bij een nieuw publiek onder de aandacht te brengen.”

“De komst van de Track Champions League speelt hier een grote rol in. Het is een nieuw spectaculair format en geschikter voor tv dan andere toernooien. Ik heb zin om het Nederlandse publiek te laten genieten van de sport en de Nederlandse toprenners. Ik zal analyses en commentaar geven, en waar nodig een stukje extra uitleg.”

Vier onderdelen

De UCI Track Champions League is een nieuwe baancompetitie waarin de UCI de beste sprinters en duurspecialisten wil samenbrengen in een reeks van vijf wedstrijden in vier landen. Vier van deze manches worden rechtstreeks uitgezonden op RTL 7, alle avonden zijn live te zien via Videoland. De nieuwe competitie bestaat uit uit wedstrijden op de individuele sprint, Keirin, afvalkoers en scratch.

Bekijk hier de volledige deelnemerslijst van de UCI Track Champions League. Aanstaande zaterdag (6 november) gaat de eerste manche van start op Mallorca en de tv-uitzending op RTL 7 en Videoland begint om 18.30 uur. Ook Eurosport zendt de baanwedstrijden uit.