Zes Nederlanders op volledige deelnemerslijst UCI Track Champions League

De organisatie achter de UCI Track Champions League heeft de complete deelnemerslijst gepresenteerd. Volgende week gaat op Mallorca het gloednieuwe baantoernooi van start, met in totaal 72 deelnemers. Onder hen zes Nederlanders en twee Belgen.

Op de voorbije WK baanwielrennen in Roubaix wisten in totaal 48 renners en rensters zich nog te kwalificeren voor de Champions League. Onder meer Laurine van Riessen en Roy Eefting mogen zich melden op Mallorca. De deelname van Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Kirsten Wild en Shanne Braspennincx was al bevestigd. België heeft ook twee deelnemers: duurspecialisten Tuur Dens (WK-zilver op de scratch) en Jules Hesters (vijfde op het WK afvalkoers) zijn erbij.

De Track Champions League is een nieuwe baancompetitie waarin de UCI de beste sprinters en duurspecialisten wil samenbrengen in een reeks van vijf wedstrijden. De nieuwe competitie telt vijf manches in vier landen, bestaande uit wedstrijden op de individuele sprint, Keirin, afvalkoers en scratch. De renners beginnen op 6 november op het Spaanse eiland Mallorca en eindigen op 11 december in Tel Aviv.

Programma UCI Track Champions League 2021 Ronde 1: Mallorca (6 november)

Ronde 2: Panevézys (27 november)

Ronde 3: Londen (3 december)

Ronde 4: Londen (4 december)

Ronde 5: Tel Aviv (11 december)

Deelnemers sprintonderdelen, vrouwen:

Lauriane Genest

Lea Friedrich

Miriam Vece

Martha Bayona Pineda

Riyu Ohta

Sophie Capewell

Yana Tyshchenko

Daria Shmeleva

Laurine Van Riessen

Anastasiia Voinova

Mina Sato

Yuli Paola Verdugo Osuna

Emma Hinze

Mathilde Gros

Simona Krupeckaitė

Kelsey Mitchell

Shanne Braspennincx

Olena Starikova

Deelnemers sprintonderdelen, mannen:

Jean Spies

Mateusz Rudyk

Jair Tjon En Fa

Tom Derache

Jordan Castle

Kevin Quintero Chavarro

Mikhail Yakovlev

Kento Yamasaki

Rayan Helal

Stefan Bötticher

Jai Angsuthasawit

Hugo Barrette

Harrie Lavreysen

Nicholas Paul

Jeffrey Hoogland

Vasilijus Lendel

Maximilian Levy

Denis Dmitriev

Deelnemers duuronderdelen, vrouwen:

Maggie Coles-Lyster

Hanna Tserakh

Tania Calvo

Michelle Andres

Alžbeta Bačíková

Gulnaz Khatuntseva

Emily Kay

Silvia Zanardi

Karolina Karasiewicz

Maria Martins

Olivija Baleisyte

Eukene Larrarte

Yumi Kajihara

Kirsten Wild

Katie Archibald

Anita Yvonne Stenberg

Annette Edmondson

Kendall Ryan

Deelnemers duuronderdelen, mannen:

Tuur Dens

Rhys Britton

Roy Eefting

Alan Banaszek

Jules Hesters

Gavin Hoover

Michele Scartezzini

Kazushige Kuboki

Claudio Imhof

Aaron Gate

Iuri Leitao

Erik Martorell Haga

Ed Clancy

Sebastian Mora

Corbin Strong

Yacine Chalel

Kelland O’Brien

Rotem Tene