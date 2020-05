Trainer over challenges Evenepoel: “Hij heeft uitdagingen nodig” zondag 3 mei 2020 om 09:01

De Challenges van Remco Evenepoel in deze koersloze periode, vormen voor een topsporter geen probleem. Dat is de mening van Koen Pelgrim, trainer van Evenepoel bij Deceuninck-Quick-Step.

Evenepoel deed de voorbije weken enkele extreme uitdagingen, die voor de nodige discussie zorgden. Zo reed hij medio april een rit van 300 kilometer, reed hij begin deze week Luik-Bastenaken-Luik en beklom hij een dag later vijftig keer de Muur van Geraardsbergen.

Pelgrim heeft begrip voor de uitspattingen. “Remco heeft uitdagingen nodig”, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. “Dit is een goede periode om ze te doen. Mensen zullen daar wel een mening over hebben, en het is ook wel veel. Maar als je 300 kilometer op je gemak rijdt, en je bent goed getraind, is dat niet zo zwaar. Het is niet iets wat je elke dag moet doen. Dit was eenmalig.”

Pelgrim is van mening dat de activiteiten van Evenepoel geen negatief effect zullen hebben op een mogelijk vervolg van het seizoen. “De dagen ervoor en erna heeft Remco het rustig aan gedaan”, klinkt het. “Het is niet alsof er volgende maand al een koers is. Aan de andere kant kun je niet volstaan met twee of drie uurtjes trainen op een dag, en dan hopen dat je na een maand weer in topvorm bent.”