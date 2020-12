Tourwinnaar Tadej Pogacar begint seizoen op Mallorca

De organisatie van de Challenge Mallorca, een serie eendagswedstrijden op het Spaanse eiland Mallorca, heeft vandaag laten weten dat Tadej Pogačar volgend jaar normaal gesproken van de partij is. Ook Movistar trekt met zijn kopmannen naar Mallorca.

Voor de 22-jarige Pogačar, die dit jaar op indrukwekkende wijze de Ronde van Frankrijk wist te winnen, is het de eerste keer dat hij zal deelnemen aan de Challenge Mallorca. Dit jaar begon hij zijn seizoen in de Ronde van Valencia, in 2019 trok hij naar Australië om in de Tour Down Under zijn eerste wedstrijdkilometers af te werken.

De organisatie van de Challenge Mallorca kan ook uitpakken met de aanwezigheid van de drie kopmannen van Movistar: Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler. Die laatste zegevierde dit jaar nog in de Trofeo Pollença-Andratx, een van de manches van de Challenge Mallorca. Ook Miguel Ángel López en Iván García worden genoemd in het persbericht.

De eerstvolgende editie van de Challenge Mallorca zal plaatsvinden van 28 tot en met 31 januari in het nieuwe jaar. Dit jaar gingen de manches naar Soler, Emanuel Buchmann en Matteo Moschetti. De Italiaanse spurter won twee wedstrijden.