woensdag 18 oktober 2023 om 11:32

Tourdebuut voor Arnaud De Lie in 2024? “Blijft een serieuze optie”

Arnaud De Lie is nog altijd maar twee jaar prof, maar op zijn palmares prijken nu al negentien overwinningen. De 21-jarige Belg reed (en won) al de nodige grote wielerkoersen, maar wacht nog op zijn debuut in een grote ronde. Daar zal in 2024 echter verandering in komen.

De Waalse krachtpatser zal volgend jaar een grote ronde betwisten, maar De Lie en Lotto Dstny moeten nog knopen doorhakken. “De Tour de France blijft een serieuze optie en dat is ook wat Arnaud lijkt te verkiezen, maar die beslissing blijft in de pijplijn tot we volgende week woensdag het Tourparcours kennen”, is sportief manager Kurt Van De Wouwer duidelijk in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Voorzichtige aanpak

De ploeg speelde eerder al met het idee om De Lie uit te spelen in een grote ronde, maar de Belgische formatie kiest voor een voorzichtige aanpak en dus bestond zijn programma in 2023 uit een mix tussen eendagskoersen en kortere rittenwedstrijden.

De Lie kwam afgelopen seizoen tien keer als winnaar over de streep. Zo won hij met de GP de Québec zijn eerste koers op WorldTour-niveau. Verder zegevierde De Lie onder meer in de Grand Prix du Morbihan, het Circuit Franco-Belge en – op één been – de Famenne Ardenne Classic.