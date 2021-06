Tour winactie: Voorspel de winnaar op de Mont Ventoux en win prachtige items van Le Patron

Als wielerliefhebbers vinden wij het tof om kleding te dragen waaruit onze liefde voor de wielersport blijkt. Le Patron maakt nostalgische vrijetijdskleding met een eerbetoon aan wielerhelden van weleer. Wij zijn fan van dit merk en blij dat we deze week met de winactie de stijlvolle kleding met jullie kunnen delen. Speciaal voor Wielerflits lezers heeft Le Patron een winactie opgezet waarbij je drie zeer stijlvolle items voor je garderobe kan winnen.

Wat kan je winnen?

1e Prijs: Le Facteur Leren Rugzak (t.w.v. €189,95)

2e Prijs: Mont Ventoux T-shirt (t.w.v. €49,95)

3e Prijs: Grand Tours Sokkenset (t.w.v. €24,95)

1e Prijs: Le Facteur Leren Rugzak

Le Facteur is gemaakt van 100% leer in olijfgroen met een fijne textuur. Het leer is uitzonderlijk zacht en soepel. Twee verstelbare, sterke schouderbanden verhogen het comfort. Ze zijn gemaakt van originele nieuwe “Vittoria” tubular banden.

2e Prijs: Mont Ventoux T-shirt

Het design van Le Patron Mont Ventoux symboliseert de klim naar de top waar de karakteristieke toren geduldig wacht op haar uitdagers. Het T-shirt is gemaakt van een helder witte slub jersey. Gedetailleerd met proviandzakken op de rug en een driehoekig detail met knoop in de nek.

3e Prijs: Grand Tours Sokkenset

3 paar comfortabele sokken van hoge kwaliteit katoen-blend. Designs in de kleuren van de 3 grote rondes. Je herkent ze ongetwijfeld! Draag deze kleurige sokken onder je pak of casual outfit voor een verrassend effect.

Wat moet je doen?

Voorspel de winnaar van de bergrit naar Malaucène waarbij de renners maar liefst twee keer de Mont Ventoux moeten trotseren. (etappe 11)

Deadline:

woensdag 7 juli om 13:00 uur

De winnaars worden per e-mail bekendgemaakt. Bij meerdere goede antwoorden zal loting uitkomst bieden.

