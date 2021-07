Tour Winactie: Maak kans op prachtige items van Le Patron

Als wielerliefhebbers vinden wij het tof om kleding te dragen waaruit onze liefde voor de wielersport blijkt. Le Patron maakt nostalgische vrijetijdskleding met een eerbetoon aan wielerhelden van weleer. Wij zijn fan van dit merk en blij dat we deze week met de winactie de stijlvolle kleding met jullie kunnen delen.

Speciaal voor de lezers van WielerFlits heeft Le Patron een winactie opgezet waarbij je drie zeer stijlvolle items voor je garderobe kan winnen! Hieronder zie je de prachtige prijzen en helemaal onderaan de pagina vind je de prijsvraag.

1e Prijs: La Plagiste zwembroek (t.w.v. €89,95)

2e Prijs: Coureur du Monde T-shirt blauw (t.w.v. €49,95)

3e Prijs: Classic Jersey Sokkenset (t.w.v. €24,95)

1e Prijs: La Plagiste Zwembroek

Of je nu wilt afkoelen na een rit of simpelweg wilt relaxen in de zon; met deze exclusieve zwembroek zul je zeker opvallen. De bermuda heeft een print van een bikini-dragende jongedame die een wielertocht filmt. Sommige renners hebben meer oog voor haar dan voor hun tegenstrevers. Logisch; toegewijde supporters zijn van cruciaal belang voor elke renner.

2e Prijs: Coureur du Monde T-shirt

De kleuren van het WK wielrennen zijn de hoofdelementen van dit Le Patron T-shirt. Het shirt is gemaakt van soepele gemêleerde jersey en voorzien van een geborduurd artwork in de vijf kleuren van het kampioenschap.

3e Prijs: Classic Jersey Sokkenset

3 paar comfortabele sokken van hoge kwaliteit katoen-blend. De designs zijn geïnspireerd op beroemde klassieke truien. Je herkent ze ongetwijfeld. De retro kleurcombinaties roepen intense emoties op bij elke wielerfan! Draag deze kleurige sokken onder je pak of casual outfit voor een verrassend effect.

Wil jij er tijdens de Tour ook naast je racefiets gesoigneerd uit zien? Doe dan mee met onze prijsvraag en win deze stijlvolle items van Le Patron!

Geef antwoord op de volgende vraag:

Wie wint de laatste rit met de finish op de Champs-Élysées in Parijs?

Deadline: zondag 18 juli om 13:00 uur

De winnaar wordt per e-mail bekendgemaakt. Bij meerdere goede antwoorden zal loting uitkomst bieden.

Kun je niet wachten en zou je graag al voor de prijsuitslag in stijl de Tour de France willen volgen? Dat komt goed uit want Le Patron heeft nu een Tour actie met 10% korting! Bekijk de hele collectie op www.lepatron.cc.