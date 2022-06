Tour ver weg voor Jasper De Buyst? “Zoals ik nu rondrijd, ben ik geen meerwaarde”

Interview

Gaat hij of gaat hij niet? Voor Lotto Soudal blijft het in spanning afwachten of sprintaantrekker Jasper De Buyst klaar geraakt voor de Tourstart in Kopenhagen binnen twee weken, kopman Caleb Ewan in het bijzonder. De 28-jarige De Buyst ziet het niet zo rooskleurig in. “Momenteel schat ik mijn kansen op fifty fifty”, zegt hij aan WielerFlits.

Wat heeft één stomme val De Buyst al veel miserie opgeleverd. Het noodlot sloeg toe op 16 april, de allerlaatste koersdag die hij zou afwerken voor de Girostart. Alleen ging De Buyst nog tegen de vlakte tijdens de kletsnatte neutralisatie van de slotrit van de Ronde van Turkije, die later werd geannuleerd. Het eerste verdict? Een sleutelbeenbreuk. Ewan kon in de Giro naar zijn vaste sprintaantrekker fluiten, met alle gevolgen van dien.

“In eerste instantie leek het allemaal wel mee te vallen. Een week na de operatie mocht ik weer beginnen fietsen. Alleen had ik heel de tijd nog pijn in mijn lies. En na een dikke twee weken is de vaststelling gekomen dat ook mijn heupkom gebroken was. Wéér twee weken van de fiets blijven dus, waardoor je in totaal al drie weken weinig hebt gedaan. Op 11 mei mocht ik weer beginnen fietsen, maar uitsluitend aan lage intensiteit om basisritme op te doen. En pas sinds de controlescan op 31 mei train ik weer aan volle intensiteit.”

Lastige comeback

Niet verwonderlijk dat het bij zijn wederoptreden in de Elfstedenronde en Baloise Belgium Tour niet van een leien dakje loopt. “Het is heel vervelend om te koersen als je tot weinig in staat bent. Ik kan in de koers wel iéts doen, maar niet wat ik zelf gewoon ben en wat iedereen gewoon is van mij. In de Belgium Tour is het vooral pijnlijk om het verschil met vorig jaar te voelen. Toen was ik vijfde in de openingsrit, nu kan ik in dezelfde rit alleen werk doen in het begin van de koers, om daarna rustig binnen te komen en ritme op te doen. Dan merk ik dat ik nog heel ver sta.”

Dat is ook voor de Lotto Soudal-renner zelf een verrassing. “Het is anders dan ik me had voorgesteld. Maar ik moet realistisch en eerlijk zijn met mezelf. Ik kom van ver en dat heeft zijn tijd nodig. Dus mag ik ook geen dingen verhopen die niet realistisch zijn. En dat had ik wel te veel gedaan. Daarom had ik het de vorige dagen een mentaal een beetje moeilijk. Het was toch even slikken na mijn eerste wedstrijddag in Brugge.”

Snelle beslissing

Maar nog erger: ook de Tour de France – toch dé wedstrijd waar kopman Caleb Ewan al sinds Milaan-San Remo mee bezig is – lijkt op dit moment heel ver weg. “Vorige week schatte ik mijn kansen op de Tour nog in op zeventig à tachtig procent, maar dat moet ik bijstellen. Als ik eerlijk ben met mezelf, dan zie ik in dat ik verder sta dan ik zelf had gehoopt. Daarom denk ik dat mijn kansen op de Tour nu eerder fifty fifty zijn. Wat wel zeker is: de komende week wordt cruciaal.

Het plan is om te kijken waar mijn limieten liggen in deze Baloise Belgium Tour, en om zo veel mogelijk te verbeteren op één week tijd. Ten eerste dankzij extra koersritme, maar tussendoor moet je ook zo veel mogelijk rusten. Het probleem is alleen dat er niet veel ruimte is om daarna nog trainingen te doen. Ik heb er net een zwaar trainingsblok opzitten, en na de Belgium Tour is het al de week van het BK. Dan kan je nog wel een beetje trainen, maar die maandag erna vertrekken de ploegen al naar Kopenhagen voor de Tour, hé.”

Om ook zijn collega’s zekerheid te geven, zal er dus snel een beslissing moeten volgen. “Dat zal eind deze week al moeten gebeuren, in samenspraak met de medische staf en het management van de ploeg. Kijk, ik heb vier Tours gereden, dus ik weet welk niveau je moet halen om daar iets te kunnen doen. Als je daar nog niet eens in de buurt van komt, heeft het geen zin om te gaan. Dan wordt het een lange, frustrerende maand en daar wordt niemand beter van. Ik zal eerlijk moeten zijn over hoe ik me voel evolueren, en dan moeten we de knoop doorhakken.”

Niet onmisbaar

Nog een grote ronde zonder De Buyst zou een flinke aderlating zijn binnen het Lotto Soudal-kamp. Het is geen geheim dat de sprintvoorbereiding voor Ewan in Italië te wensen overliet. Te meer omdat jongens als Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann lang niet zo veel met de aalvlugge Australiër hadden samen gereden als De Buyst. Je voelde dat de trein een schakel miste. Is dat in de Tour weer het geval, dreigt Ewan misschien weer zonder ritwinst te vallen.

“Niemand is onmisbaar in de wereld. Je hebt gelijk dat ik een goede connectie met Caleb heb. Maar die staat of valt met mijn fysieke mogelijkheden. Anderzijds denk ik dat ik veel mentale rust over hem kan brengen, maar ook daar geldt: als je zelf niet fysiek in orde bent, dan kun je zelf de rust moeilijk bewaren. En al helemaal niet op iemand anders overbrengen. Kort gezegd: ik denk dat ik op heel veel vlakken van waarde kan zijn als ik goed ben, maar zoals ik nu rondrijd, ben ik geen enkele meerwaarde. Dat is een pijnlijke vaststelling.”

“Ik voel ook een connectie met Arnaud De Lie”

Mocht de Tour niet lukken, dan kan De Buyst alleszins uitkijken naar een najaar vol eendagskoersen met het nieuwe goudhaantje van de ploeg, Arnaud De Lie. Ook met de Waal blijkt het te klikken. “In de Belgium Tour slapen we samen en dat is heel leuk. Het is iemand die het verdient om volledig omringd te worden, in de koersen die hij rijdt. Natuurlijk is het met hem anders koersen dan met Caleb, omdat hij minder jaren op de teller heeft. Ik kan in deze Belgium Tour bijvoorbeeld mijn visies op de sprints geven, maar hij heeft zelf al bewezen dat hij weet waar hij mee bezig is. Anders win je geen zes koersen.” “Sommige mensen zeggen: het zijn ‘maar’ kleine koersen, maar dat gaat niet meer op. Zeker in een jaar zoals dit, waarin de puntenstrijd losbarst, is elke kleine koers een grote wedstrijd geworden. Alle overwinningen die hij heeft, moeten naar waarde geschat worden, en in de toekomst gaat hij normaal nog veel grotere koersen winnen hé. Ik twijfel er niet aan dat wij in de toekomst ook nog gaan samenwerken en hoop dat ik nog veel voor hem kan doen.”