zaterdag 26 augustus 2023 om 18:21

Tour of Scandinavia: Annemiek van Vleuten neemt de leiding over in haar voorlaatste rittenkoers

Annemiek van Vleuten heeft de macht gegrepen in de Tour of Scandinavia. De Nederlandse pakte uit met een sterke tijdrit en reed zo Cecile Uttrup Ludwig uit de leiderstrui. Grace Brown (FDJ-SUEZ) ging met de etappezege lopen.

Voor de vierde dag van WorldTour-rittenkoers Tour of Scandinavia werd het vrouwenpeloton in Herning verwacht. Voor het eerst deze ronde staken de renners de landsgrens van Noorwegen naar Denemarken over, om daar een korte tijdrit van 16,5 kilometer af te werken. Leidster Cecile Uttrup Ludwig mocht dus in eigen land haar bonus van twaalf tellen op topfavoriete Annemiek Van Vleuten verdedigen.

Femke Beuling werd rond de klok van 16 uur als eerste op het startpodium verwacht, maar de eerste echte richttijd was een prooi voor Maike van der Duin. De renster van Canyon//SRAM dook als eerste onder de 22 minuten en mocht zo enige tijd op de hotseat plaatsnemen.

Maaike Boogaard (AG Insurance – Soudal Quick-Step) reed daar even later nog een flink pak vanaf, en Loretta Hanson (Lidl-Trek) flirtte zelfs met de 21 minuten-grens. Maar dan moesten de favorieten voor het algemeen klassement nog aan hun tijdrit beginnen.

Niets te doen aan Brown

Met name Grace Brown (FDJ-Suez), een echte tijdritspecialiste, zette de puntjes op de i. Bij elk tussenpunt verpulverde de Australische de tussentijden die tot dan toe waren neergezet en bij de finish klokte ze af op 20’36”. Het was toen al duidelijk dat het heel lastig zou worden om daar nog onder te duiken.

De Nederlanders deden nochtans een goede poging. Zo was ook de solorit van Amber Kraak indrukwekkend te noemen. Bij het tweede tussenpunt, na tien kilometer, strandde ze op amper vier seconden van leidster Brown. In het slot viel Kraak nog wel wat stil, waardoor de ritzege onmogelijk werd, maar in het algemeen klassement deed ze wel een geweldige zaak.

Dat mag ook van Annemiek Van Vleuten gezegd worden. De Nederlandse startte bedeesd, en pakte bij het eerste tussenpunt slechts zes van de beoogde twaalf seconden terug op Uttrup Ludwig. Maar Van Vleuten speelde haar ervaring uit en ging voor een geweldig slot. Daarin smeerde ze de Deense nog meer dan een halve minuut aan. Opzet geslaagd dus, maar voor de ritzege kwam ze nooit in aanmerking.

Bijna einde carrière

Van Vleuten mag zo morgen in de leiderstrui aan de laatste, heuvelachtige etappe naar Haderslev beginnen. Het is voor de 40-jarige Nederlandse – die aan het einde van het jaar stopt – haar voorlaatste rittenkoers als prof ooit, want alleen de Simac Ladies Tour staat verder nog op de planning.