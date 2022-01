Tour of Oman ontvangt 18 ploegen, koninginnenrit voert naar Green Mountain

De Tour of Oman ontvangt van 10-15 februari achttien ploegen en kent drie selectieve etappes. De koninginnenrit wordt verreden op de voorlaatste dag en kent een finish op de klim naar Green Mountain.

Dat de Tour of Oman terug zou keren, was al even duidelijk, maar nu heeft ook de organisatie van de rittenkoers door het Midden-Oosten voor het eerst van zich laten horen. De afgelopen twee jaar ontbrak de wedstrijd op de kalender, eerst vanwege een periode van nationale rouw na het overlijden van de sultan en vorig seizoen vanwege de coronacrisis.

Zeven WorldTeams, waaronder Quick-Step-Alpha Vinyl en Team DSM, en negen ProTeams kleuren het deelnemersveld. In totaal staan drie Belgische ploegen aan het vertrek, met ook Intermarché-Wanty-Gobert en Bingoal Pauwels Sauces WB. Het grote Astana Qazaqstan (dat met Alexey Lutsenko de laatste twee edities won, red.) ontbreekt, maar de nieuwe opleidingsploeg start wel. Ook rijdt een nationale selectie uit Oman mee.

Het parcours is geschikt voor sprinters en klimmers. De eerste twee etappes en de slotrit zijn voor de snelle mannen, terwijl in etappes 3, 4 en 5 de klassementsrenners aan de bak moeten. De rit naar Qurayyat finisht op een klim van 2,8 kilometer aan 6,5% en een dag later volgt een aankomst voor puncheurs naar Boushar Al Amerat. De koninginnenrit voert de renners op de vijfde dag naar Green Mountain (5,7 km aan 10,5%).

Tour of Oman 2022 (10-15 februari)

Rittenschema

Etappe 1: Al Rustaq Fort – Oman Convention and Exhibition Centre (138 km)

Etappe 2: Naseem Park – Suhar Corniche (167,5 km)

Etappe 3: Sultan Qaboos University – Qurayyat (180 km)

Etappe 4: Al Sifah – Royal Opera House Muscat (119,5 km)

Etappe 5: Samail – Jabal Al Akhdhar/Green Mountain (150,5 km)

Etappe 6: Al Mouj Muscat – Matrah Corniche

Deelnemende ploegen

BikeExchange-Jayco

Cofidis

Groupama-FDJ

Intermarché-Wanty-Gobert

Quick-Step-Alpha Vinyl

Team DSM

UAE Emirates

Arkéa-Samsic

B&B Hotels-KTM

Bardiani-CSF-Faizanè

Bingoal Pauwels Sauces WB

Burgos-BH

Euskaltel-Euskadi

Gazprom-Rusvelo

Novo Nordisk

Uno-X

Astana Qazaqstan Development Team

Nationale selectie Oman