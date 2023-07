Tour Femmes 2023: Ritwinnares Lorena Wiebes stapt ziek af

Lorena Wiebes gaat donderdag niet meer van start in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes. De winnares van de derde etappe, uitkomend voor SD Worx, kampt met maagproblemen en moet daardoor opgeven.

“Natuurlijk is dit sportief een groot verlies voor onze ploeg, want er waren nog meerdere sprintkansen”, vertelt ploegleider Danny Stam van SD Worx voor de etappe met start in Onet-Le-Château. “Maar gezondheid gaat altijd voor.”

Donderdag en vrijdag werden er nog twee etappes verreden in de Tour Femmes die op maat waren voor de Europees kampioene uit Mijdrecht. Door de opgave van Wiebes ligt de strijd in de sprintetappes open, met onder meer Charlotte Kool (Team dsm-firmenich), Marianne Vos (Jumbo-Visma), Lotte Kopecky (SD Worx) en Elisa Balsamo (Lidl-Trek) als grote favorieten.

