Tour de France Femmes 2023: Liveblog – Etappe 5 naar Albi donderdag 27 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De vijfde rit van de Tour de France Femmes is een typische overgangsrit. De rit van Onet-le-Château naar Albi kent ruim 126 kilometer en kent drie obstakels in de vorm van gecategoriseerde beklimmingen. Het belooft een open rit te worden met kansen voor zowel de vluchters als de aanvallers.

Het fenomeen ‘overgangsetappe’ en Albi zijn vaak nauw met elkaar verbonden en dat lijkt ook voor deze rit te gelden. Ondanks drie klimmetjes lijkt het parcours niet heel moeilijk, maar een echt vlakke rit is het zeker niet. Daarbij: als er ook maar een zuchtje wind staat ligt waaiervorming op de loer. Dat hebben we in het verleden wel vaker gezien in deze regio.

Iedereen die het hoofd koel heeft weten te houden en er op het einde nog bij zit, staat een mooie aankomst te wachten. Nu nog kijken of het ook daadwerkelijk een sprint wordt, of dat er wellicht een ontsnapping om de zege mag strijden. Beide scenario’s zijn denkbaar.

Mis niets van de vijfde etappe van de Tour de France Femmes 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 14.00 uur

Officiële start: 14.20 uur

Finish: tussen 17.20 uur en 17.40 uur

Afstand: 126,1 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Najac: tussen 16.05 en 16.20

Passage Côte de Laguépie: tussen 16.20 en 16.35

Tussensprint Monestiés: tussen 16.40 en 17.00

Passage Côte de Monestiés: tussen 16.45 en 17.05

