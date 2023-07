Tour Femmes 2023: Lotte Kopecky soleert naar eerste gele trui, Lorena Wiebes tweede

Lotte Kopecky heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes 2023 gewonnen. Door haar ritzege in Clermont-Ferrand, na een etappe van 123 kilometer, is de Belgische kampioene van SD Worx ook de eerste draagster van de gele trui. Kopecky maakte het verschil op de Côte de Durtol in volle finale, waarna ze in de afdaling alleen maar verder uitliep. Lorena Wiebes sprintte naar de tweede plaats, voor Charlotte Kool.

Om klokslag 12.30 uur ging de tweede editie van de vernieuwde Tour de France Femmes avec Zwift (zoals de koers officieel heet) van start in Clermont-Ferrand. Op het programma stond een nagenoeg vlakke etappe rondom de stad, met de Côte de Durtol (1,7 km à 7,2%) als grootste hindernis op 10 kilometer van de finish.

Het was even wachten op aanvalspogingen. Die kwamen er wel, maar tot een aanvalspoging van Typhaine Laurance (Lifeplus-Wahoo) geraakte niemand echt weg. De Française reed lange tijd alleen voor het peloton uit, maar werd ook snel weer ingerekend. De eerste opgave was ook al vroeg een feit; de Spaanse Mireia Benito van AG Insurance-Soudal Quick-Step kwam ten val en kon niet verder.

Nervositeit richting Côte de Durtol

Ondertussen bleef het peloton en groupe rijden op een stevig tempo. Op 45 kilometer van het einde plaatste Marta Lach een poging. De Poolse pakte gelijk een voorsprong van meer dan een halve minuut, maar kreeg niemand mee en bleef dus alleen vooruit rijden. Achter haar nam de nervositeit echter toe, omdat de heuvelzone naderde, en dus werd Lach snel weer gegrepen.

De nervositeit zorgde ook voor wat valpartijen. Onder meer Maaike Coljé lag bij een val op 28 kilometer van de meet, vlak voor de tussensprint van de dag waar Lizzie Deignan als eerste passeerde. Daarna ging het in gestrekte draf naar de Côte de Durtol, met vooral SD Worx en Lidl-Trek op de voorposten van het peloton. Ook Movistar, Jumbo-Visma en Team dsm-firmenich meldden zich vooraan.

Snedige demarrage Lotte Kopecky

Op het klimmetje van 1,7 kilometer aan 7,2%, met stroken tot 9%, werden Demi Vollering en Lorena Wiebes uitstekend afgezet door SD Worx. Marlen Reusser zette een strak tempo waarmee ze het peloton flink uitdunde. Uit een groep van twintig rensters demarreerde vervolgens Lotte Kopecky vlak onder de top. Zij schoot weg, kwam solo over de top en pakte zo de eerste bergtrui.

Met een minimale voorsprong op een groep met klassementsrensters begon Kopecky aan de afdaling, terwijl daarachter nog een groepje met onder meer Wiebes en Marianne Vos volgde. Kopecky liep in de afdaling steeds verder uit, omdat in het groepje achter haar goed afgestopt werd door haar ploeggenote Vollering. De achtervolging kwam daardoor niet echt op gang.

De Belgische kampioene begon met 45 seconden voorsprong aan de laatste drie kilometer en mocht daardoor al gaan denken aan de ritwinst en de allereerste gele trui. In de achtergrond kwamen beide groepen samen, waarna Wiebes de sprint won om de tweede plaats en zo voor een een-tweetje zorgde voor SD Worx. Achter haar werd Charlotte Kool derde en Marianne Vos vierde.

