Tour Femmes 2023: Slechts twee rensters van SD Worx dragen het ‘originele’ tenue

Een bijzonder beeld in de Tour de France Femmes dit jaar: slechts twee van de zeven rensters van SD Worx rijden in de originele outfit van de ploeg. Alleen Mischa Bredewold en Elena Cecchini zien we in het kleurrijke tenue met onder meer paars, roze en oranje. De andere vijf dragen kampioens- of leiderstruien.

Demi Vollering is de kopvrouw van SD Worx voor het algemeen klassement en zij is Nederlands kampioene, maar het rood-wit-blauw gaan we helaas niet zien deze Tour. Vollering is namelijk leidster in de Women’s World Tour en daardoor moet zij verplicht de paarse trui dragen. Die zal zij alleen afstaan als ze leidster wordt in het algemeen klassement (geel), het puntenklassement (groen) of het bergklassement (bollen).

Dan sprintster Lorena Wiebes, die regerend Europees kampioene is en dus de witte trui met Europese strepen en sterren draagt. Lotte Kopecky draagt de Belgische driekleur, Marlen Reusser is Zwitsers kampioene en Christine Majerus draagt het rood-wit-lichtblauw van Luxemburg.

Een kleurrijk gezelschap dus bij de meest succesvolle vrouwenploeg van het jaar, waarbij alleen Bredewold en Cecchini dus in het ‘eigen’ SD Worx-tenue rijden. Hoe je hen kan onderscheiden? Cecchini heeft de Italiaanse vlag om de mouw en de kraag als voormalige nationaal kampioene.

