Tour du Finistère valt ten prooi aan Julien Simon

Julien Simon heeft de Tour du Finistère 2022 op zijn palmares bijgeschreven. De 36-jarige Fransman van TotalEnergies was op de slothelling naar Quimper de sterkste van het peloton. Hij liet er Clément Venturini en Sandy Dujardin achter zich en zou zodoende de 36ste editie van deze Franse 1.1-koers winnen. Op de erelijst is Simon de opvolger van Benoît Cosnefroy. Greg Van Avermaet was de eerste Belg op plek vijf, Amaury Capiot werd tiende.

De Tour du Finistère is een listige eendagskoers over meerdere korte hellingen, waarvan Quimper het epicentrum is voor vier lokale rondes. De finishstreep was getrokken na een hellende slotkilometer, waardoor klassiekerspecialisten zich voor de start in de handen hebben gewreven. Al binnen het eerste half uur kregen vijf renners een vrijgeleide van het peloton. Ex-prof Tony Hurel (St. Michel-Auber 93) kreeg Guillaume Dauschy (Premier Tech U23), Thomas Denis (Go Sport-Roubaix Lille Metropole), Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) en Louis Richard (U Nantes Atlantique) met zich mee.

Het vijftal verzamelde een maximale voorsprong van bijna vijf minuten, maar al op 45 kilometer voor het einde zat hun avontuur erop. Kort daarna reed het Franse talent Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert) alleen weg, terwijl de achterdeur in het peloton wagenwijd openstond. In de finale staken zeven renners over: Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Anthony Delaplace (Arkéa Samsic), Cyril Gautier (B&B Hotels-KTM), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Maxime Urruty (Nice Métropole) en Axel Zingle (Cofidis). Page en Burgaudeau glipten in de laatste tien kilometer daaruit weg.

De Fransman van Intermarché-Wanty-Gobert bleek de sterkste, wat overigens niet raar was. Burgaudeau hervatte hier de competitie na blessureleed. Page hield het solo vol tot vijf kilometer van de streep, waarna een omvangrijke groep op de finish in Quimper afstormde. Daar rolde Arkéa Samsic de rode loper uit, maar het was TotalEnergies die er in de slotkilometer dankbaar van gebruikmaakte. Simon – afgelopen weekend al winnaar van de GP Morbihan – trok door en kreeg alleen de intrinsiek snellere Venturini mee, maar hij moest het hoofd in de laatste meters buigen. Dujardin maakte het TotalEnergies-feestje compleet door als derde te eindigen.