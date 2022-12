Tour Down Under kan ook rekenen op komst Australische toppers

De organisatie van de Tour Down Under zal zeker niet klagen over het deelnemersveld van de eerstvolgende editie van de ronde. Met Michael Matthews, Ben O’Connor en Simon Clarke zijn vandaag nog eens drie Australische toppers voorgesteld.

De laatste keer dat Matthews aan de start stond van de Tour Down Under was in 2014. De 32-jarige coureur van BikeExchange-Jayco stond in de beginjaren van zijn carrière vaak wel aan het vertrek van zijn thuisronde, won in 2011 zelfs een etappe, maar koos de laatste seizoenen steevast voor een Europese seizoensstart. Daar komt in 2023 dus verandering in.

Ben O’Connor (27) reed in 2017, 2018 en 2019 al eens de Tour Down Under, maar echt opvallen deed de klimmer van AG2R Citroën toen niet. Voor de 36-jarige Simon Clarke zal het zijn twaalfde deelname worden, al dateert zijn laatste optreden wel van 2018. Eerder kondigde de organisatie van de Tour Down Under al de komst aan van een andere Australiër, Jai Hindley. Ook Chris Froome, Simon Yates, Geraint Thomas zijn er begin volgend jaar bij.

De ronde gaat, anders dan voorgaande jaren, van start met een proloog door Adelaide. Het is voor het eerst dat in het parcours van de Australische ronde een rit tegen de klok is opgenomen. Daarnaast eindigt de wedstrijd niet op de Willunga Hill, maar op Mount Lofty.