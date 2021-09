De Tour Down Under gaat in 2022 opnieuw niet door. De Australische rittenkoers, die deel uitmaakt van de WorldTour, kan vanwege de strenge coronamaatregelen en bijbehorende quarantaineverplichtingen geen doorgang vinden. Ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race gaat in januari 2022 niet doen.

De organisatie van de Tour Down Under organiseert van 21-29 januari 2022 wel de Santos Festival of Cycling, een alternatieve rittenkoers voor Australische wielrenners. Het plan is om de Tour Down Under in januari 2023 weer te laten plaatsvinden in Adelaide en de provincie South Australia.

Later in 2022?

De traditionele WorldTour-opener ging begin dit jaar ook al niet door, net als de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Die eendagskoers vormt sinds enkele jaren een ‘koersblok’ in Australië. Visit Victoria, dat betrokken is bij de organisatie van de Great Ocean Road Race, laat in een persbericht weten dat de opties bekeken worden om later in 2022 alsnog de koers door te laten gaan. Verdere informatie daarover wordt niet verstrekt.

Richie Porte blijft zo nog een jaar langer de laatste winnaar van de Tour Down Under. De vrouwenkoers werd gewonnen door de Amerikaanse Ruth Winder. Dries Devenyns was dan weer de beste in de Cadel Evans Great Ocean Road Race 2020.

WK wielrennen 2022

De vroege afgelasting van de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race zorgt ook weer voor vragen omtrent het WK wielrennen van eind 2022, dat is toegewezen aan Wollongong in de Australische staat New South Wales. Op het voorbije WK in Vlaanderen is een deel van het programma in Wollongong gepresenteerd. Of het evenement daadwerkelijk kan doorgaan in 2022, zullen we later pas weten.