Mannen- en vrouwentijdrit op dezelfde dag tijdens WK wielrennen van 2022

De UCI zal komend jaar, tijdens het WK wielrennen in het Australische Wollongong, de mannen- en vrouwentijdrit op dezelfde dag organiseren. Dat is bekendgemaakt tijdens het UCI-congres in Leuven, waar dit jaar de wereldkampioenschappen wielrennen plaatsvinden.

Op de openingsdag van het WK wielrennen in Wollongong worden de medailles verdeeld in de individuele tijdritten voor elitemannen- en vrouwen. Bovendien krijgen de mannen en vrouwen exact hetzelfde parcours en dezelfde afstand voor de wielen geschoven.

Dit jaar stond de mannentijdrit nog gepland op de eerste dag (zondag) van het WK wielrennen, één dag later gevolgd door de titelstrijd bij de vrouwen. De regenboogtruien gingen respectievelijk naar Filippo Ganna en Ellen van Dijk.

Wollongong is een stad met 290.000 inwoners, gelegen zo’n honderd kilometer ten zuidwesten van Sydney, aan de voet van Mount Keira. Het wordt de tweede keer dat het WK wielrennen wordt gehouden in Australië, nadat het evenement in 2010 plaatsvond in Melbourne en Geelong.

During UCI Congress, Australian officials confirm the elite men’s and women’s time trials will be contested on the same course and same distance and on the same day; the opening day of the 2022 road worlds

— Andrew Hood (@EuroHoody) September 24, 2021