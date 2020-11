Tour Down Under 2021 gaat definitief niet door

Het hing al langer in de lucht en vandaag heeft de organisatie van de Tour Down Under laten weten dat de editie van 2021 niet doorgaat. Ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race zal volgend jaar niet worden verreden.

De onzekerheid over de huidige situatie van het coronavirus leeft ook in Australië. Lokale media brachten eerder al naar buiten dat de Tour Down Under op het punt staat om de aankomende uitgave te schrappen. Vandaag heeft de organisatie het slechte nieuws officieel gecommuniceerd.

Grootste obstakel

Het grootste obstakel voor wielerploegen om de oversteek te maken van Europa naar Australië zijn de quarantaine-eisen. Er gelden de nodige reisbeperkingen en daarnaast zijn reizigers die het land binnenkomen verplicht om eerst veertien dagen in quarantaine te gaan. “Het internationale component bleek het grootste pijnpunt”, zo laat de organisatie weten in een persbericht.

“We weten hoe belangrijk de Tour Down Under is voor het wielrennen en de mensen van Zuid-Australië. We hebben samen met de stakeholders en gezondheids- en politieautoriteiten geprobeerd om het evenement te laten doorgaan, maar het is allemaal te complex en er zijn te veel risico’s met betrekking tot quarantaine-eisen en het sluiten van grenzen.”

“Het evenement zal terugkeren in 2022”

“Het vraagt uiteindelijk te veel van de ploegen, die al een lastig en druk wielerseizoen achter de rug hebben. De Santos Tour Down Under zal dus niet worden verreden in 2021, maar we verzekeren dat het evenement op de kalender zal terugkeren voor januari 2022.” De organisatie zet begin volgend jaar nog wel in op een kleinschalig wielerfestival.

Richie Porte blijft zo nog een jaar langer de laatste winnaar van de Tour Down Under. De 35-jarige Australiër versloeg begin dit jaar Diego Ulissi en Simon Geschke. De Tour Down Under voor vrouwen werd gewonnen door de Amerikaanse Ruth Winder. Dries Devenyns was dan weer de beste in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.