Tour de Tietema-Unibet niet in Omloop van de Braakman wegens griepgolf

Tour de Tietema-Unibet zal zaterdag niet meedoen aan de Omloop van de Braakman. De continentale wielerploeg zou aanvankelijk deelnemen aan de Topcompetitie-wedstrijd over de Zeeuwse kasseien, maar heeft zich teruggetrokken. De reden: een griepgolf binnen de ploeg.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

“We hebben de renners even in bescherming genomen”, vertelt ploegleider Rob Harmeling aan WielerFlits. “Ze willen heel graag, maar we hebben te maken met een griepgolf. We willen niet koersen om te koersen, maar koersen om echt vooruit te kunnen.”

Tour de Tietema-Unibet is dit jaar nieuw in het peloton en kende een uitstekend debuut in de Ster van Zwolle. Martijn Budding werd tweede in de openingsklassieker van het Nederlandse wielerseizoen, Joren Bloem vierde. In de eerste ritten van Olympia’s Tour boekte de ploeg ook verschillende ereplaatsen, maar uiteindelijk zou – mede door ziekte – geen enkele renner van het team de ronde uitrijden. In de Volta Limburg Classic van afgelopen zaterdag haalde enkel Abram Stockman (negende) de finish.

Inmiddels heeft de ploeg van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel het programma voor de komende weken onthuld. De eerstvolgende koers voor de formatie is de Arno Wallaard Memorial (15 april). Daarna volgen de Rutland-Melton Cicle Classic (23 april), de Slag om Woensdrecht (30 april), de Ronde van Overijssel (6 mei) en de Trofee Maarten Wynants (7 mei).

Naar welke koers kijk jij uit? 😍 📆 Het programma van TDT-Unibet voor de komende maand: pic.twitter.com/19DqDVp00q — Tour de Tietema (@tourdetietema) April 5, 2023